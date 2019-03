reino unido Acusan a May de comprar votos para el Brexit con fondo de desarrollo regional Dotado de US$ 2,120 millones, el fondo debe permitir "estimular la actividad económica" en las zonas que "no disfrutaron los beneficios del crecimiento del mismo modo que regiones más prósperas del país", precisó su gobierno.

La visita de May se trasladará hoy al castillo de Stormont (Belfast). (Foto: AP) Theresa May, primera ministra británica. (Foto: AP)