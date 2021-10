A los acreedores de bonos en el extranjero les preocupa que China Evergrande Group esté cerca de incumplir los pagos de su deuda y quieren más información y transparencia del promotor inmobiliario con problemas de liquidez, dijeron sus asesores.

Evergrande, que podría desencadenar uno de los mayores impagos de China con deudas de más de US$ 300,000 millones, no pagó intereses de bonos en dólares por US$ 131 millones, que vencían el 23 y el 29 de setiembre.

Dado que Evergrande guarda silencio sobre los pagos de la deuda en dólares y da prioridad a los acreedores locales, los inversores en el extranjero se preguntan si se enfrentarán a grandes pérdidas al final de los períodos de gracia de 30 días para los cupones del mes pasado.

Un grupo de tenedores de bonos ha recurrido al banco de inversión Moelis & Co y al bufete de abogados Kirkland & Ellis para que los asesoren.

Los tenedores de bonos en el extranjero quieren entablar una relación “constructiva” con la empresa, pero están preocupados por la falta de información de la que fue la promotora inmobiliaria con más ventas en China, dijo Bert Grisel , director gerente de Moelis con sede en Hong Kong.

“Todos pensamos que el default de los bonos en el extranjero es inminente o se producirá en poco tiempo”, dijo Grisel en una llamada con los tenedores de bonos el viernes.

“Desgraciadamente, hasta ahora, hemos tenido un par de llamadas con los asesores”, pero no ha habido ningún “diálogo significativo con la empresa ni suministro de información”, añadió.

Evergrande, que afronta casi US$ 150 millones en obligaciones de pago en el extranjero la próxima semana, no respondió a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El fideicomisario de los bonos en dólares de Evergrande, Citi, ha contratado al bufete de abogados Mayer Brown como asesor, dijo a Reuters una fuente familiarizada con el asunto, que no quiso que se le mencionara por lo delicado del asunto. Citi y Mayer Brown no quisieron hacer comentarios.

Derrumbe inmobiliario

El posible colapso de uno de los mayores prestatarios de China ha desencadenado la preocupación por los riesgos de contagio en la segunda mayor economía del mundo, con otras empresas inmobiliarias cargadas de deuda afectadas por las bajas de calificación ante los inminentes impagos.

Con pocas pistas sobre cómo los reguladores locales proponen contener el contagio de Evergrande, el precio de los bonos y las acciones de los promotores inmobiliarios chinos volvió a caer el viernes.

Un índice que sigue el sector inmobiliario de China perdió un 1.53%, en una jornada de alzas del 1.31% de las principales acciones.

La Bolsa de Shanghái suspendió el viernes la negociación de dos bonos emitidos por la promotora más pequeña Fantasia Group China Co, y uno de ellos cayó más de 50%, después de que el accionista mayoritario Fantasia Holdings Group incumpló el lunes el plazo de pago de una deuda de US$ 206 millones en el mercado internacional.

La mayoría de los bonos de Evergrande y Fantasia ya han perdido alrededor de 80% de su valor. Los bonos emitidos por Greenland Holdings, que ha construido algunas de las torres residenciales más altas del mundo, entre ellas las de Sidney, Londres, Nueva York y Los Ángeles, y Kaisa Group volvieron a sufrir otra caída el viernes.