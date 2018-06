Rusia 2018: Latinoamericanos no escatiman en gastos

(AFP) Ver en acción en vivo en un Mundial a Lionel Messi, James Rodríguez, ‘Chucky’ Lozano o Paolo Guerrero tiene sus (altos) costos, aunque eso no fue obstáculo para que al menos unos 140,000 latinoamericanos invadieran las 11 ciudades sede de Rusia 2018.

Se los observa en los estadios y las calles del enorme territorio ruso, desde la lejana Ekaterimbugo hasta Moscú, ataviados con las camisetas de sus selecciones y los rostros pintados, inconfundibles por sus cánticos y efusividad.

Solo entre argentinos, mexicanos, colombianos y peruanos suman más de 140,000 los que han recorrido miles de kilómetros hasta Rusia contratando paquetes que van desde los US$ 8,000 a más de US$ 30,000, según datos estimativos de agencias de viajes de esos países.

La mayoría viaja con hotel contratado y un lote de tres o más entradas, pero también están quienes no tienen los accesos a los estadios y se contentan con ver los partidos en las pantallas gigantes de los Fan Fest de cada ciudad, solo para estar presentes en la fiesta planetaria.

Quién me quita lo bailado



Perú terminó rápido su sueño de avanzar más allá de la primera fase en Rusia 2018, aunque nadie les ha quitado la ilusión a unos 45,000 peruanos que viajaron para alentar a su selección en un Mundial después de 36 años.

Unos 25,000 peruanos viajaron a Rusia desde Lima y otros 20,000 desde distintos lugares de Europa, indicó el Ministerio de Transportes de ese país sudamericano.

“Perú clasificó y la gente se volvió loca, lo primero que hicieron fue comprar sus vuelos: se han vendido más pasajes que en Navidad o en el Día de la Madre juntos”, dijo Inés Christing, de la compañía Despegar.com.

Esperando a... Messi

Pese a que muchos pueden estar defraudados a esta altura del Mundial con una Albiceleste en serio riesgo de no pasar la primera fase, unos 54,000 argentinos viajaron para seguir al seleccionado de Messi, según la información de venta de entradas de la FIFA.

De acuerdo con Gabriel Bianchi, de la empresa Bibam Group de Buenos Aires, los viajeros se dividieron en dos grupos: las personas que desde el 2017 buscaron ofertas de manera individual y los que adquirieron paquetes de todo incluido, principalmente clientes corporativos.

Detalló que los momentos de venta más fuertes “fueron en octubre, cuando Argentina clasificó; en diciembre, cuando ocurrió el sorteo; y en marzo con los amistosos”.

El paquete que más se vendió en Argentina fue uno de cinco noches que incluye el pasaje, el alojamiento y una entrada a un partido, por unos US$ 8,400.

Vodka por café

Desde Colombia viajaron unas 12,000 personas para alentar a los de James Rodríguez y Radamel Falcao García, según datos de Migración.

La distribución social de los viajeros colombianos son el 70% de estrato alto y el resto de clase media, indicó la turoperadora Aviatur.

No es para menos porque el promedio de los paquetes vendidos por esa compañía fue de US$ 5,289 por pasajero, indicó la empresa. Y es común ver a familias enteras paseándose por las calles o acudir a los estadios de todas las sedes del Mundial de Rusia.

Por ahora, valió la pena

Aunque bastante más alto es el costo de un paquete en México: desde los US$ 13,500, incluidos dos partidos y cinco noches de hotel, hasta los US$ 30,400 con todos los partidos de la fase inicial del Tri, uno más a elegir y 15 noches de hotel.

Hasta ahora, para el que pudo pagarlo, bien vale la inversión después del histórico triunfo de México ante el campeón mundial Alemania.

Unas 16,000 mexicanos se han anotado en el FAN ID, un registro de hinchas con boleto por el que no se requería de visa para ingresar a Rusia, mientras otras 25,000 solicitudes son de EE.UU., aunque se estima que la mayoría son de origen hispano, sobre todo mexicanos residentes en ese país.

Pero hay quienes se las ingenian para atravesar medio mundo y ver al Tri con un presupuesto mucho más bajo como los cinco amigos que embarcaron su colorido autobús “La Bendición” desde un puerto del norte de México, pintado con mariachis y otras imágenes mexicanas para llegar a Alemania, y desde allí dirigirse por tierra a Rusia.