Ricardo Gareca no garantiza su continuidad pero cree en un Perú fuerte para el futuro

Sochi.- Con todo Perú pidiendo su continuidad al frente de la selección, el técnico Ricardo Gareca afirmó este martes que se tomará "un tiempo prudencial" para dar una respuesta sobre su futuro ahora que los incas han concluido su campaña en el primer Mundial que disputaban en 36 años.

"La continuidad, ahora que terminó todo, hay que tratar de analizar cosas. Llega un momento en que uno hace balances personales, y (la decisión) tendrá que ver con un montón de cuestiones. (Tomar) el tiempo prudencial como para pensar, para enfriarse", afirmó el técnico tras la victoria de su equipo ante Australia por 2-0.

Muy satisfecho con el espíritu competitivo del grupo -que pese a llegar ya eliminado a Sochi luchó con fuerza para conseguir su primer triunfo en el torneo, que es también el primero para el país en un Mundial desde Argentina 1978-, Gareca recordó los momentos duros que pasó desde que en marzo de 2015 asumió los mandos de Perú.

"La selección es una responsabilidad mayor, que implica un país (...) Hemos transitado situaciones muy complicadas en estos tres años y medio, muy difíciles, y jamás se nos cruzó por la cabeza dejar el cargo de selección", aseguró sobre la implicación que requiere el cargo.

El técnico argentino, de 60 años, no quiso ser más específico sobre sus planes de futuro en momentos que algunos medios apuntan al supuesto interés que otros clubes y selecciones tendrían en él, mientras pesos pesados del vestuario como el capitán Paolo Guerrero piden su continuidad.

"Para confirmar eso uno tiene que estar bien, tiene que analizar todo, no son resoluciones que se toman de un momento a otro, sino con un tiempo prudencial, por lo que corresponde al país, por los compromisos que tiene el país", valoró.

"Es algo que se irá resolviendo con el paso del tiempo", enfatizó.

Avances



Pese a mostrarse ampliamente satisfecho con el rendimiento de sus jugadores, Gareca no ocultó una cierta frustración por no haber conseguido llegar más lejos en un torneo que logró ilusionar de nuevo a un país que no vivía un Mundial en primera persona desde España-1982.

"(Los jugadores) hicieron un esfuerzo enorme, nos sobrepusimos a dos derrotas seguidas, volvimos nuevamente al triunfo, que no es poca cosa, pero la expectativa era otra", afirmó sobre el deseo de que Perú, que no alcanzaba una segunda fase desde Argentina-1978, hubiera alcanzado objetivos más ambiciosos.

"De todas formas hay que felicitarlos por el gran esfuerzo que han hecho hoy y por la multitud que nos ha acompañado todos los partidos. Hoy, por lo menos, les pudimos dar un triunfo, como a la gente que está en el país", destacó.

Igualmente exigente se mostró el atacante André Carrillo, cuyo espectacular tanto en el primer tiempo le valió el título de Mejor Jugador del Partido, y corona el buen torneo de uno de los futbolistas más destacados del plantel.

"Ningún rival nos pasó por encima, hicimos muy buenos partidos, merecíamos mucho más y nos quedamos con rabia de no haber pasado, porque era la ilusión de todos nosotros", lamentó el extremo del Watford, de 27 años.

"Sabíamos que iba a ser complicado, pero demostramos un nivel bastante alto y nos quedamos con esa sensación de amargura ya que fuimos superiores a Dinamarca, e incluso a Francia por momentos", valoró.

Una visión compartida parcialmente con Gareca, quien resaltó el potencial que tiene Perú para seguir evolucionando.

"Nosotros vamos mejorando. Estamos a la altura de las circunstancias, independientemente de que falta mucho y hay que seguir. Creo somos una selección que puede ir superándose con el paso tiempo, pero el desde el rendimiento creo que Perú sale bien parado del Mundial", expresó.