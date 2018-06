El otro Perú vs. Francia está en la calle: precio de entradas se dispara

Partido determinante. Perú prácticamente define su permanencia en el Mundial ante Francia. El encuentro se da en el estadio de Ekaterimburgo, que tiene una capacidad para más de 35 mil hinchas.

Y, en lo que a las selecciones se refiere, de acuerdo a Transfermarkt, la escuadra francesa vale 27 veces más que la bicolor.

Sin embargo, el resultado en el fútbol –muchas veces impredecible– no se basa en indicadores económicos.

Por ello, ambas escuadras no se confiaron y optaron por reforzar sus entrenamientos con ayuda de la tecnología.

No vale quedarse afuera

Debido a la gran expectativa por los partidos de Perú en la Copa del Mundo, las entradas para el encuentro entre nuestra selección y Francia se agotaron.

Según el portal de la FIFA, los precios de los tickets fluctuaban entre los US$ 50 hasta los US$ 519. Sin embargo, algunas páginas web ya ofrecían boletos extras por montos mayores a US$ 950.

Dron vs. software

Los ‘Bleus’, por ejemplo, hacen uso de un dron durante sus prácticas. El objetivo de este dispositivo es contar con una visión de conjunto más amplia del equipo para un mejor análisis.



En tanto, los dirigidos por Ricardo Gareca cuentan con un software que detalla y recoge el rendimiento específico de cada integrante del plantel. Ya sea en un espacio corto, largo o determinados lados del campo.

Además, con determinadas variables, este sistema saca conclusiones para luego explicarle al jugador en dónde puede correr mejor o en qué falló, explicó en su momento Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).