FIFA: Norteamérica y Marruecos presentan candidaturas de sedes mundialistas

Los líderes de las candidaturas mundialistas de Norteamérica y Marruecos dedicaron el lunes a promover sus respectivos planes en busca de convencer a los votantes de la FIFA.

Tanto la candidatura conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, como los impulsores de que Marruecos sea el segundo país africano en la historia en realizar una Copa del Mundo están emprendiendo las últimas labores promocionales, de cara a la votación del miércoles.

Unos y otros pasaron el lunes en una serie de juntas con diversos organismos continentales. El presidente de FIFA, Gianni Infantino, y la secretaria general Fatma Samoura asistieron también a las reuniones.

Más de 50 federaciones africanas de fútbol escucharon los planes de los dos contendientes en un hotel de Moscú.

Unas cuantas federaciones — incluyendo las de Liberia, Namibia y Zimbabue — se comprometieron a respaldar la candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá en lugar de a su colega de la Confederación Africana de Fútbol. Estados Unidos albergaría partidos del Mundial por segunda ocasión en su historia mientras que México lo haría por tercera vez.

Los votantes de Concacaf, Asia y Oceanía sostenían también sus reuniones regionales el lunes antes de la elección del miércoles. La UEFA recibirá a los candidatos este martes en Moscú.

Recién el domingo, el Consejo de la FIFA determinó que las dos candidaturas reúnen los requisitos para someterse a votación. Este mes, se publicó una evaluación de los candidatos por parte de un panel de la FIFA, y la propuesta conjunta norteamericana recibió las mejores notas, por su plan de venta de boletos y paquetes para corporaciones.

Hay una diferencia de US$ 1,300 millones en la venta prevista de entradas entre las dos candidatas. Ello ayudó a que el informe resaltara que la candidatura norteamericana generaría ingresos “significativamente superiores”, de US$ 14,400 millones, contra US$ 7,200 millones que dejaría Marruecos.

Sin embargo, Infantino ha advertido que el factor económico no será el único que se tomará en cuenta.

El equipo de evaluación advirtió también de un riesgo significativo general en el plan de Marruecos para construir o remozar todos sus estadios, prácticamente la totalidad de las instalaciones de entrenamiento y muchos hoteles.

Votarán hasta 207 federaciones, muchas de las cuales dependen de los US$ 1.5 millones anuales que la FIFA les otorgaría durante los próximos cuatro años. La FIFA ha aclarado que las federaciones pueden hacer caso omiso del reporte evaluatorio sobre las candidatas a la hora de votar.