La firma de la AB 2249 por parte del gobernador Gavin Newsom abre una nueva etapa en la regulación del cannabis en California. La norma establece límites más específicos para impedir que empaques, etiquetas, anuncios y otras piezas de marketing utilicen recursos visuales que puedan atraer a menores, como referencias a dulces, cereales, golosinas o productos infantiles. Con ello, el estado busca reducir el riesgo de que niños y adolescentes confundan artículos con THC con alimentos de consumo cotidiano. La medida adquiere especial relevancia en hogares de zonas como Los Ángeles, el Inland Empire, el Valle Central, San Diego y el Área de la Bahía, donde los adultos deberán poder distinguir claramente estos productos de los snacks, bebidas y dulces disponibles para los más pequeños.

La AB 2249 fue presentada por la asambleísta Jacqui Irwin y firmada por Newsom el 31 de agosto de 2026. La legislación refuerza protecciones que ya existían y ofrece criterios más específicos para que comercios, autoridades y consumidores puedan identificar cuándo un diseño puede resultar atractivo para personas menores de 21 años.

Aunque el cannabis recreativo sigue siendo legal para adultos de 21 años o más, la medida busca cerrar vacíos en las normas sobre presentación y comercialización. Sus principales disposiciones comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2028.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY AB 2249 DE CALIFORNIA?

Antes de la AB 2249, las regulaciones estatales ya impedían que los productos de cannabis fueran presentados de una forma llamativa para menores. Sin embargo, esa prohibición no incluía suficientes ejemplos concretos, una situación que podía llevar a interpretaciones distintas entre inspectores, empresas y organismos de control.

Una auditoría estatal publicada en 2025 concluyó que las reglas eran poco específicas y podían producir evaluaciones subjetivas o inconsistentes. El informe indicó que 23 de 40 artículos revisados en sitios web de minoristas con licencia tenían envases que, según los auditores, podían llamar la atención de niños.

Con la nueva norma, California considera “atractivo para menores” cualquier elemento diseñado para captar, o que probablemente pueda captar, el interés de personas menores de 21 años.

La ley no prohíbe el consumo legal de cannabis entre adultos ni cambia la edad mínima de compra. El cambio se concentra en el estándar que permitirá determinar si un artículo puede fabricarse, distribuirse, venderse, promocionarse o anunciarse dentro del mercado regulado.

ESTAS SON LAS NUEVAS PROHIBICIONES

La legislación incorpora ejemplos de características que pueden hacer que un producto, un envase, una etiqueta, un anuncio o una campaña de marketing sea considerado atractivo para menores.

Elemento restringido Qué busca impedir la AB 2249 Dibujos animados Caricaturas y estilos gráficos asociados con juguetes, programas o artículos infantiles Personajes infantiles Figuras, mascotas o íconos vinculados principalmente con el entretenimiento para niños Personas que aparenten ser menores de 21 años Imágenes o representaciones que puedan identificarse con adolescentes o niños Personajes fantásticos Referencias a unicornios, magos, dragones u otras figuras frecuentes en contenidos infantiles Dulces y golosinas Ilustraciones de caramelos, chocolates, postres, cereales y alimentos dirigidos principalmente a niños Imitación de artículos sin cannabis Presentaciones demasiado parecidas a alimentos, golosinas o marcas enfocadas en menores Tipografías infantiles Letras similares a burbujas, globos u otros estilos visuales usados en productos para niños Celebridades o personajes infantiles Figuras públicas conocidas principalmente por entretener a menores Uso de “candy” La palabra “candy” y variantes ortográficas como “kandy” o “kandee”

La intención es evitar que un producto con THC se confunda, a simple vista, con una bolsa de caramelos, una caja de cereal, una bebida azucarada o un snack convencional.

Esta diferenciación puede ser especialmente importante en hogares donde los adultos compran artículos regulados para uso personal, pero también almacenan alimentos y meriendas para los menores. El objetivo es que cualquier producto con cannabis pueda reconocerse claramente como uno destinado al público adulto.

California aprobó nuevas prohibiciones para productos con cannabis (Foto: AFP)

TAMBIÉN SE RESTRINGEN LAS IMITACIONES DE PRODUCTOS INFANTILES

Uno de los puntos centrales de la AB 2249 es la prohibición de fabricar, distribuir o vender artículos de cannabis que imiten, reproduzcan o se parezcan demasiado a la presentación de productos sin cannabis comercializados principalmente para niños.

La limitación no se aplica solamente al nombre. También puede abarcar:

El diseño general del envase.

La combinación de colores.

El tipo de letra.

Las ilustraciones.

La apariencia del contenido.

La identidad visual de la marca.

Los materiales publicitarios.

En la práctica, un producto con THC no podrá diseñarse de una forma que recuerde demasiado a una golosina conocida, una caja de cereal, una bebida infantil o un snack dirigido a menores.

La preocupación estatal está relacionada con los riesgos de exposición accidental. Un niño podría consumir un comestible con cannabis si lo confunde con un alimento que reconoce o que parece inofensivo.

REGLAS PARA FRUTAS CARICATURESCAS Y COMESTIBLES

La AB 2249 establece limitaciones particulares para las etiquetas de comestibles de cannabis y cartuchos para vaporizadores.

Estos artículos no podrán usar dibujos animados ni representaciones excesivamente estilizadas de frutas. Por ejemplo, no se admitiría una fresa con ojos, boca y expresión de caricatura, ni una ilustración con estética asociada a dulces infantiles.

No permitido Permitido en determinadas circunstancias Una fruta con ojos, boca o rasgos de caricatura Una imagen realista de una fruta para describir un ingrediente Ilustraciones de frutas con estilo infantil o de golosina Una representación realista que identifique la región de producción Diseños que hagan parecer el artículo una golosina Información visual que describa con precisión el contenido Etiquetas que evoquen dulces, postres o snacks para niños Elementos gráficos que no estén pensados para atraer a menores

La distinción será importante para las marcas que emplean frutas para explicar sabores, ingredientes o procedencia. La norma no veta automáticamente toda imagen de fruta; limita aquellas representaciones caricaturescas o demasiado estilizadas que podrían captar el interés de niños.

¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA AB 2249?

Pese a que Newsom ya firmó la medida, las restricciones no comenzarán a aplicarse de inmediato. El sector tendrá un periodo de transición para revisar diseños, etiquetas, envases, materiales comerciales y piezas de publicidad.

Fecha Qué ocurre 31 de agosto de 2026 Gavin Newsom firma la AB 2249 Entre 2026 y 2027 El Departamento de Control del Cannabis preparará orientación y herramientas de cumplimiento 1 de enero de 2028 Comienzan a regir las principales disposiciones de la nueva ley

La fecha será relevante para cultivadores, fabricantes, distribuidores, dispensarios y otros negocios que cuentan con licencia estatal. Cada empresa tendrá que evaluar la presentación física de su mercancía, además de sus campañas, avisos y materiales promocionales.

Gavin Newsom aprobó esta ley el pasado 31 de agosto (Foto: AP)

EL DCC TENDRÁ NUEVAS TAREAS

La AB 2249 encarga al Departamento de Control del Cannabis de California, conocido como DCC por sus siglas en inglés, la elaboración de recursos para que los negocios determinen si cumplen con los nuevos estándares.

La agencia estatal podrá desarrollar materiales educativos, ejemplos de empaques y etiquetas, pautas de evaluación, además de herramientas automatizadas para orientar a los titulares de licencias.

Esta función responde a una observación incluida en una auditoría estatal: el DCC no revisaba de manera preventiva todos los empaques antes de que llegaran al mercado. Muchas posibles infracciones podían detectarse durante inspecciones o después de una denuncia.

Para negocios pequeños y marcas locales, incluidos emprendimientos de propietarios latinos en ciudades como Los Ángeles, Santa Ana, Riverside, Coachella, Fresno o San José, la guía podría ayudar a anticipar rediseños costosos, retiros de mercancía o problemas de cumplimiento.

¿POR QUÉ CALIFORNIA ENDURECIÓ LAS REGLAS?

La medida surgió después de una recomendación del Auditor del Estado de California, que pidió aclarar las reglas relacionadas con empaques capaces de atraer a menores.

El informe documentó un incremento en las llamadas al California Poison Control System relacionadas con ingestión de cannabis por niños de 5 años o menos. Los reportes pasaron de 148 en 2016 a 842 en 2023.

La auditoría también registró un aumento de llamadas vinculadas con exposición al cannabis entre personas de 6 a 19 años: la cifra pasó de 256 en 2016 a 633 en 2023.

Los impulsores de la AB 2249 señalan que los diseños parecidos a dulces, postres, alimentos o bebidas convencionales pueden aumentar la posibilidad de una ingestión involuntaria.

La nueva legislación intenta prevenir esa clase de incidentes sin cambiar el acceso legal de los adultos al cannabis recreativo.

UNA EXTENSIÓN DE LA PROPOSICIÓN 64

La AB 2249 forma parte del marco regulatorio que California desarrolló después de que los votantes aprobaran la Proposición 64 en 2016. Esa iniciativa legalizó el uso recreativo para adultos de 21 años o más dentro de un mercado supervisado por el estado.

Desde entonces, California ha mantenido restricciones relacionadas con:

La edad mínima para comprar cannabis recreativo.

Los empaques resistentes a los niños.

Las advertencias obligatorias.

Los límites de THC en determinados artículos.

La prohibición de publicidad dirigida a menores.

La obligación de que los comestibles no parezcan alimentos tradicionales.

La nueva norma refuerza el punto referido a apariencia y marketing. El estado busca que una bolsa, caja, cartucho o anuncio no pueda confundirse con un artículo destinado al público infantil.

CALIFORNIA TAMBIÉN ACTUÓ CONTRA PRODUCTOS DE CÁÑAMO CON THC

La firma de la AB 2249 forma parte de una estrategia más amplia de la administración de Newsom para limitar el acceso de menores a sustancias intoxicantes.

En 2024, California adoptó medidas contra ciertos productos de cáñamo con THC que podían venderse fuera del mercado tradicional de cannabis regulado. Entre ellos figuraban gummies, bebidas y otros artículos disponibles en comercios convencionales.

Las restricciones incluyeron límites vinculados con el contenido de THC, el tamaño de los paquetes y una edad mínima de compra de 21 años.

La postura estatal ha sido mantener un mercado legal para adultos, pero con barreras más claras para reducir la posibilidad de que sustancias intoxicantes lleguen a manos de niños y adolescentes.

¿QUÉ SIGNIFICA LA AB 2249 PARA CONSUMIDORES Y EMPRESAS?

Para los adultos, la AB 2249 no elimina el acceso legal al cannabis recreativo en California. Tampoco modifica la edad mínima de compra, que continúa en 21 años.

La principal novedad se concentra en la manera en que los artículos son diseñados, etiquetados, empaquetados, anunciados y promocionados.

Para quién Qué cambia con la AB 2249 Consumidores adultos Seguirán pudiendo comprar cannabis legalmente si tienen 21 años o más Padres y cuidadores Contarán con protecciones más estrictas frente a presentaciones que se confundan con dulces o alimentos infantiles Dispensarios y minoristas Deberán verificar que la mercancía que ofrecen cumpla con las nuevas reglas antes de 2028 Fabricantes y marcas Tendrán que revisar envases, nombres, tipografías, imágenes, etiquetas y publicidad Empresas con licencia Podrán recurrir a recursos de orientación desarrollados por el DCC Reguladores Tendrán criterios más específicos para identificar posibles infracciones

En resumen, la AB 2249 busca proteger a los menores, reducir el riesgo de consumo accidental y dar mayor claridad a la industria legal.

La firma de Newsom no modifica la legalidad del cannabis recreativo para adultos. Sin embargo, establece una línea más clara para el sector: los productos con THC no deben presentarse como si fueran dulces, snacks, bebidas o artículos diseñados para niños.