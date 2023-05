Ante tantas alternativas de películas y series que se estrenan regularmente, es difícil decidir cuáles valen la pena o no. Sobre todo cuando hay una amplia variedad de plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Apple TV+ y Disney+. Por ello, hemos elaborado una selección de los mejores títulos que se suman a la cartelera durante la semana del 1 al 7 de mayo.

En días anteriores, les recomendamos novedosas series como “El amor después del amor”, “Love and Death” y “Citadel”.

En esta ocasión, presentamos una selección variada que reúne temas como escándalos políticos históricos, populares spin-offs y series animadas de “Star Wars”.

"La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton" llega en mayo a Netflix (Foto: Netflix)

LAS SERIES Y PELÍCULAS QUE LLEGAN EN LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE MAYO

1. “White House Plumbers” (HBO Max)

Fecha de estreno: lunes 1 de mayo

“White House Plumbers” está protagonizada por Woody Harrelson y Justin Theroux. La serie gira en torno a los hombres encargados de realizar el espionaje de Watergate para beneficiar la campaña de Richard Nixon. Aunque es un tema denso, HBO ha logrado darle un giro satírico muy refrescante.

2. “El padre” (Netflix)

Fecha de estreno: lunes 1 de mayo

“El padre” es una película que se estrenó en el 2020, pero llega esta semana a Netflix. Anthony Hopkins hace de un hombre que sufre de demencia y tiene dificultad en distinguir el pasado del presente. Mientras tanto, su hija (Olivia Colman) debe lidiar con la enfermedad de su padre y encontrar a una cuidadora que no renuncie por enésima vez.

3. “Iré adonde tú estás cuando el tiempo sea bueno” (Netflix)

Fecha de estreno: lunes 1 de mayo

“Iré adonde tú estás cuando el tiempo sea bueno” (“When the Weather Is Fine” en inglés) es un dorama del 2020. Sigue a Hae Won, una talentosa violonchelista a la que le rompen el corazón, por lo que decide regresar a su pueblo. Allí, se reencuentra con Eun Seob, un excompañero suyo de la secundaria que trabaja en una librería.

4. “Schmigadoon!” Final de la Temporada 2 (Apple TV+)

Fecha de estreno: miércoles 3 de mayo

Después de una larga espera, la temporada 2 de “Schmigadoon!” llegará a su final. Durante esta entrega de la serie, Josh Skinner y Melissa Gimble han estado atrapados en musicales más oscuros y debieron escapar de problema tras problema.

5. “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 4 de mayo

“La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton” (“Queen Charlotte: a Bridgerton Story”) es una de las series más esperadas del mes, pues se trata del spin-off de “Bridgerton” que contará la juventud de la monarca y el inicio de su relación con el rey George. Además, la resistencia que encontró al ser la primera de su clase en una posición tan alta.

6. “The Other Two” Temporada 3 (HBO Max)

Fecha de estreno: jueves 4 de mayo

“The Other Two” regresa con una tercera temporada después de casi dos años de espera. Continúa con la historia de los hermanos Dubek luego de experimentar algunos años de la industria. Chase está a punto de cumplir 18, mientras que Cary ya logró posicionarse como actor, pero ahora quiere hacer algo más significativo.

7. “Star Wars: Visions” Temporada 2 (Disney Plus)

Fecha de estreno: jueves 4 de mayo

May the Fourth Be With You . “Star Wars: Visions” es una serie antológica en donde cada capítulo se desarrolla una historia original ubicada en el universo de las Guerras de las Galaxias. En esta segunda temporada, habrá diversos estilos de animación, pues Lucasfilm ha colaborado con productoras en diferentes partes del mundo. Por supuesto, el 4 de mayo iba a traer nuevos estrenos, en honor a la fecha que se ha vuelto característica de esta franquicia.

8. “Star Wars: Young Jedi Adventures” (Disney Plus)

Fecha de estreno: jueves 4 de mayo

“Star Wars: Young Jedi Adventures” es una serie que sigue a un grupo de jóvenes aprendices que se preparan para ser Jedi durante la época de la Alta República, cuando la congregación se encontraba en su máximo esplendor.

9. “Silo” (Apple TV+)

Fecha de estreno: viernes 5 de mayo

“Silo” se basa en la serie de libros con el mismo nombre escrita por Hugh Howey. La historia se ubica en un planeta tierra post apocalíptico, donde la humanidad vive en una comunidad subterránea llamada Silo. Sin embargo, el lugar tiene estrictas regulaciones y está lleno de secretos. Aquellas personas que intenten revelarlos, serán exiliadas, o peor. Dentro del reparto del programa hay figuras como Rashida Jones, David Oyelowo, Rebecca Ferguson, Tim Robbins y Common.

10. “En el lugar equivocado” (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 5 de mayo

“En el lugar equivocado” es una película de acción protagonizada por Bruce Willis (“Die Hard”) y Ashley Green (“Twilight”). Frank Richards es un expolicía que se encuentra con un crimen de casualidad. Sin embargo, ahora se ha convertido en el único testigo y los aliados del maleante lo cazarán, y a su familia, para evitar que brinde su testimonio en la corte.