Convertirse en millonario de un momento a otro puede jugarle una mala pasada a algunas personas, quienes no piensan bien las cosas antes de tomar una decisión. Esto le ocurrió a una mujer que tras ganar un jugoso premio de lotería decidió divorciarse de su esposo por el simple hecho de no querer compartir su premio; sin embargo, al final su expareja se quedó con todo el dinero.

A continuación, te detallamos esta historia que, aunque parezca graciosa, ocurrió en Estados Unidos a fines de 1996, aunque el marido se enteró de todo en 1999.

UN PREMIO QUE NO QUISO COMPARTIRLO

El 28 de diciembre de 1996 en California, Denise Rossi se enteró que había ganado más de un millón de dólares tras jugar la lotería, ella no podía estar más que feliz por la suerte que tuvo, pero al darse cuenta del monto que iba a recibir, no lo dudó ni un segundo y decidió no compartirlo con nadie, menos con la persona con la que se casó, así que no le quedó más que pedirle el divorcio.

Por supuesto, el pedido de separación sorprendió a su esposo Thomas Rossi, quien no recibió fundamentos válidos para que terminaran con una relación de 25 años y de la que estaba seguro era sólida. Pese a que no entendía lo que sucedía, pues ella le había ocultado del premio que ganó, él terminó por firmarle los papeles para acabar con su matrimonio.

Para quedarse con todo el dinero que había ganado jugando la lotería, una mujer se divorció de su esposo (Foto: Freepik)

LA VERDAD SALE A LA LUZ

Pasó algún tiempo y, de un momento a otro, el hombre, que aquel entonces tenía 65 años, conoció los verdaderos motivos que llevaron a Denise, de 49, a pedirle el divorcio.

¿Cómo se enteró? Un descuido con su antiguo domicilio revelaría el gran secreto de la mujer. En 1999, Thomas recibió en su casa un correo que estaba dirigido a su exesposa de parte de Statewide Funding, una empresa que paga las sumas globales por premios de lotería y grandes premios legales.

El documento del 7 de mayo señalaba que la compañía había “ayudado a cientos de ganadores de lotería como usted en todo el país a recibir un pago global por el valor actual de sus futuros pagos anuales de lotería”. Al no entender bien lo que ocurría, “creo que se rascó la cabeza por un rato, diciendo: ‘¿Qué? Esto no puede ser’”, señaló Marc Lerner, el abogado del hombre, publica Los Angeles Time.

Dos meses después, las dudas fueron absueltas por la Comisión de Lotería del Estado de California que confirmó que su exesposa había ganado más un millón 336 mil dólares, monto que estaba siendo pagado en 20 cuotas anuales de US$66.800. Los cheques llegaban a la dirección de la madre de Denise en Pleasant Hill, en el norte de California.

Pese a querer ocultar el dinero, un descuido de ella la puso al descubierto (Foto: Freepik)

EL CASO LLEGA A LOS TRIBUNALES

Tras conocer la verdad, Thomas Rossi estaba decepcionado y calificó el accionar de Denise como “despreciable”, luego obtuvo una orden judicial argumentando que sus finanzas se volvieron inestables desde el final de su matrimonio. Detalló que el día que ella le pidió el divorcio, él se encontraba en su trabajo en West Hollywood, donde revelaba películas y tomaba fotos de aspirantes a actores.

Después de separarse, su negocio quebró en 1998, por lo que comenzó a laborar a tiempo parcial en una cadena de tiendas de fotografía. Si hubiera conocido de las ganancias, él hubiera recibido la mitad del premio, de acuerdo con las leyes de propiedad comunitaria de California, lo cual hubiera evitado que termine en bancarrota. Al ocultar la información, la exesposa fue acusada de fraude.

Al final, la corte falló a favor de Thomas, a quien debía entregarle toda su fortuna. “Podría haber argumentado con éxito que era su propiedad separada o podríamos haber discutido y hubiéramos llegado a algún ajuste. Pero el juez se enojó y se lo dio todo”, señaló la defensa de Denise, Connolly K. Oyler.

La corte decidió que el hombre se quedara con todo el dinero (Foto: Freepik)

LA MUJER SE DEFENDIÓ

Pese a que Thomas aseguró que tenía una buena relación con su entonces esposa, Denise contó otra versión, pues quería separarse hace tiempo porque no era feliz.

Respecto a la lotería que ganó, la mujer contó que lo adquirió con cinco compañeros de trabajo, con quienes se hizo del premio de más de 6 millones y medio de dólares, el cual fue dividido entre ellos.

Asimismo, mencionó que el hecho de ocultar dicha información a su pareja fue por ignorancia a las leyes, publica el mismo medio.