Abril es el mes límite de la declaración de impuestos en Estados Unidos; no obstante, hay quienes no presentaron sus documentos y podrían pagar una sanción monetaria.

De acuerdo a la agencia de Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) si no presentas la declaración recibirías una multa equivalente a un porcentaje de impuestos que no pagaste a tiempo.

La sanción se calcula al 5% de los impuestos no pagados por cada mes o un porcentaje del mes en el que el ciudadano se demoró en declarar. Este tiene un límite del 25% del monto no pagado.

Diferentes casos

Según CNN, si en el mismo mes se da la multa por no presentar la declaración y la multa por no pagar, la primera se reduce por el monto de la segunda, lo que sería una sanción combinada del 5% para cada mes.

Si han pasado cinco meses y aún no se hace el pago, la sanción alcanzará el monto máximo, y se sumará la multa por no pago. Todo podría llegar al 25% de los impuestos no pagados.

En caso pasen más de 60 días de atraso en la presentación, la multa mínima estará entre US$435 o el equivalente al 100% del impuesto requerido.

Siempre y cuando la persona pueda mostrar la causa por la que no pudo cumplir con las obligaciones tributarias, puede ser exonerado y si no puede pagar la suma total, puede solicitar un plan de pagos.

