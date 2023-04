El Día Internacional del Beso se celebra cada 13 de abril en honor a una de las muestras de afecto más conocidas del mundo. A continuación, te contamos todos los detalles.

La fecha se conmemora por el beso más largo que se ha registrado en la historia y que tuvo lugar en Tailandia.

¿Cuál es el origen del Día Internacional del Beso?

En el 2013, una pareja tailandesa ganó el récord mundial al beso más largo. Se trata de Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat, quienes participaron en la competencia realizada por Ripley’s Believe It or Not! en Pattaya.

Se conoce que en la competencia participaron nueves parejas, entre ellas un matrimonio de 70 años. No obstante, los Tiranarat que ya tenían historial en esta competencia y decidieron romper un nuevo récord.

Es así, que lograron darse un beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, considerado el más largo según Guinness World Records.

La pareja se ganó una placa metálica, dos anillos de diamantes y otro reconocimiento por parte de los Guinness World Records.

¿Cuándo se originó el beso?

Hay una teoría que señala que el beso inició en la lactancia, del vínculo que se creaba con la boca del bebe y el pecho de su madre. Este hecho pudo crear el acto de besar.

Por otro lado, se conoce que el beso tienen origen en India, donde se han encontrado las primeras figuras talladas emulando al beso.

