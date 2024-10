En los años 60, una ola de crímenes aterrorizó a los ciudadanos de California, a quienes alertaron de la presencia de un “asesino loco suelto”. A raíz de que este sujeto mantuvo oculta su identidad por décadas, muchos se preguntan quién es este individuo que se convirtió en el centro de atención del país norteamericano, pues enviaba a los medios cartas en los que aceptaba sus delitos e incluso criptogramas, donde daba pistas para dar con él, pero que eran imposible de descifrarlas. En esta nota, te damos a conocer quién es el homicida que se hacía llamar “Zodíaco”.

Cabe mencionar que al ser una persona escurridiza para la policía, se convirtió en una obsesión pública, tanto así que en torno a él se sacaron varios programas televisivos, se escribió dos libros y lanzó una película.

LA IDENTIDAD DEL ASESINO DEL ZODÍACO

A continuación, los dos sospechosos sindicados de ser el asesino que aterró toda California a fines de la década de los 60:

ARTHUR LEIGH ALLEN

En "Les habla el Zodíaco", Arthur Leigh Allen coincidentemente estuvo en los lugares donde se cometía los crímenes de varias personas (Foto: Netflix)

Arthur Leigh Allen es uno de los sospechosos de ser ese asesino serial que acabó con la vida de varias personas. Él fue un profesor de primaria muy querido por varios padres de familia que le confiaron la educación de sus hijos, por ello era imposible imaginar que estuviera detrás de varios crímenes.

Si bien, no se tiene claro que él sea ese monstruo, la serie documental “Les habla el Zodíaco”, que sigue a los hermanos Seawater, narra las vivencias que tuvieron los integrantes de esta familia al lado de dicho maestro, quien los cuidó y llevó de viaje durante su juventud. Coincidentemente, en las salidas que tuvieron, también se registraron las muertes.

“Nos dimos cuenta de que habíamos estado en todos los sitios de los asesinatos antes de que sucediera”, señala David Seawater en el tráiler de la docuserie de Netflix. “Estábamos determinados a descubrir la verdad (…). Llamé al señor Allen. En mi mente pensaba: ‘Ok, aquí vamos’. Señor Allen, ¿usted es el Zodiaco?”, le preguntó.

Él, al igual que sus familiares, ahora adultos, comparten a lo largo del documental, estrenado el 23 de octubre de 2024, datos que hasta ahora la policía no había revelado. También se incluyen declaraciones de periodistas, personas que conocieron al docente y los amigos de los sobrevivientes.

“La serie incluye material de archivo, entrevistas con el reportero de televisión local Williams, quien se sentó con Allen en una entrevista frente a cámara antes de su muerte a principios de los años 90, así como con el periodista de investigación Robert Graysmith, quien cubrió ampliamente el caso en su libro de 1986 ‘Zodiac’. También se entrevista a los ex alumnos de Allen y a los amigos sobrevivientes de las víctimas de Zodiac”, precisa Netflix.

GARY FRANCIS POSTE

Gary Francis Poste es otro de los principales sospechosos de ser el asesino del Zodíaco (Foto: Infobae)

Gary Francis Poste es otro de los sospechosos de ser “Zodíaco”. En mayo de 2023, la organización The Case Breakers emitió un comunicado en el que aseguraba que dicha persona era el asesino serial de los años 60 que horrorizó California. Se trataba de un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que pasó sus últimos días como pintor. Murió a los 80 años en agosto de 2018. De acuerdo con dicho organismo, el FBI ya había sindicado “en secreto” a Poste como el principal sospechoso de los asesinatos en 2016; es más, tenían una muestra de ADN “parcial” que lo vinculaba con las víctimas, pero las investigaciones no avanzaron para acusarlo en vida. ¿Por qué? Por “el miedo a la humillación, la apatía y egos”, precisó el comunicado; aunque el FBI en San Francisco aseguró que el caso estaba abierto y no se había resuelto, publicó Infobae.

Pero ¿cómo dieron con él? En diciembre de 2014, Dale Julin, conductor de un noticiero del KSBW TV-8, recibió la información de que un sujeto había llamado a la sala de redacción para contar que había escapado del asesino del Zodíaco, quien lo perseguía con un martillo tras descubrir su identidad. Ese muchacho era Chris Avery, a quien nadie le creía, pero el presentador sí lo hizo cuando le envió varias fotos como pruebas, ya que su rostro le recordó al retrato del asesino que la policía hizo en 1969, cuando él era un niño. “Él me dio lo único que la policía y la prensa no tenían, desde hace tantas décadas. Me dio su nombre completo: Gary Francis Poste”, señaló al medio.

Al tomar contacto con el joven, este le contó que tras ser arrestado por beber en público siendo menor de edad conoció a Poste, quien le dio tips para no cumplir las leyes, cometer actos de vandalismo y armar una coartada, cazar animales y mucho más, pues fue parte de su pandilla; por ello lo consideró un gran amigo, casi un padre. Sin embargo, cuando descubrió que años atrás había sido un asesino serial se decepcionó por completo. En ese momento, el vínculo se rompió.

Como Julin estaba obsesionado con el caso, analizó todo lo relacionado a ese criminal. Debido a que no encontró nada del individuo en internet, examinó las tarjetas originales de Halloween sin retoques del Zodíaco de 1970 que enviaba y ahí descubrió su nombre completo: “Gary Francis Poste”, que estaba deletreado de una forma burlona. Después investigó los criptogramas y decodificó algunos, en los que halló que ponía su nombre en la dirección “San Francisco” y que colocaba el título de una canción antes de los crímenes, entre otras cosas.

Tras conocer la identidad de Gary, agentes del FBI fueron a su vivienda de Groveland, California, en 2015. Él evadió las preguntas haciendo ver que aparentemente sufría demencia senil. No lo detuvieron, pero cuando supo que su esposa iba a delatarlo la tiró por una escalera. Él pasó sus últimos meses de vida en un centro de salud. Cuando su hijo adoptivo fue a visitarlo, le preguntó si era “Zodiaco”, él le respondió: “Si dijera que lo soy, ¿estaría aquí? Esto es mejor que la cárcel de Tuolumne (un condado de California)”, se lee en Infobae.

Es preciso mencionar que en 2020, Julin contactó Jennifer Bucholtz, integrante de la organización The Case Breakers, quien sacó un artículo sobre asesinos seriales, en el que mencionaba a Zodíaco. El periodista le entregó lo que había investigado, donde detalla la resolución de los acertijos. De esta forma, el caso nuevamente salió a flote.