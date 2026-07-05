Noruega y Brasil paralizarán Estados Unidos cuando se enfrenten por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 el domingo 05 de julio, a las 17:00 hrs (hora de Brasilia) / 4:00 pm ET / 1:00 pm PT, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. ¿Quieres ver el juego Noruega vs. Brasil en vivo y en directo por Smart TV, teléfono celular, Tablet o PC en México? Entonces tu mejor opción es a través de ViX Premium, plataforma de streaming que cuenta con los derechos exclusivos para transmitir los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, que contarán con dos oncenas repletas de grande estrellas del fútbol internacional. Aquí te diremos todos los pasos para contratar el servicio y no perderte ni un solo instante del electrizante duelo.

Señal de TiGo Sports EN VIVO para ver la transmisión de Brasil vs. Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026, este domingo 5 de julio. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver VIX Premium EN VIVO, Noruega vs. Brasil por el Mundial 2026 desde los Estados Unidos?

Si deseas ver el contenido desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV en los Estados Unidos, la opción es con una suscripción en la plataforma streaming de ViX Premium. Actualmente existe tres promociones disponibles que colocaremos a continuación:

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En México, puedes contratar ViX Premium con un precio bastante económico: la suscripción mensual tiene un costo de $99 pesos mexicanos, mientras que su contratación anual de $499 por una oferta de tiempo limitado que ofrece un descuento del 65%.

¿Cómo ver Fanatiz USA EN VIVO, Noruega vs. Brasil por el Mundial 2026 desde los Estados Unidos?

Fanatiz es el mejor y único lugar donde podrás disfrutar en vivo y en HD de los enfrentamientos entre las selecciones de fútbol que compiten por el título de campeón en el Mundial 2026, que se disputa por primera vez en la historia en tres países: Canadá, Estados Unidos y México.

Podrás ver los encuentros en Pay-Per-View desde donde estés y revivirlos en VOD hasta 7 días después. Con comentarios en español latinoamericano, inglés, portugués (en los partidos de Brasil) o simplemente con el sonido del estadio, para hacerte sentir como si estuvieras allí mismo. Para ver estos enfrentamientos en directo debes solo debes registrarte en fanatiz.com, comprar el PPV que quieras y ver el duelo que prefieras.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

Fecha, horario, TV y dónde ver el partido Noruega vs. Brasil por el Mundial 2026

Partido : Noruega vs. Brasil por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

: Noruega vs. Brasil por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Día : Domingo, 05 de julio de 2026

: Domingo, 05 de julio de 2026 Hora : 4:00 p.m. ET | 3 p.m. CT | 2 p.m. MT | 1 p.m. PT

: 4:00 p.m. ET | 3 p.m. CT | 2 p.m. MT | 1 p.m. PT Streaming : ViX Premium

: ViX Premium Lugar: MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de ESPN, DIsney Plus, RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports, Teletica, Pio Deportes, Canal FOX One, FOX Sports, Televen, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE BRASIL EN X DE @CBF_Futebol)