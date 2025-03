Este martes 25 de marzo se juega la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, con cinco partidos que marcarán un antes y un después de lo que resta de la competición. Bolivia vs. Uruguay abieron la jornada desde El Alto de La Paz. Seguidamente, vienen cuatro partidos consecutivos: Colombia vs. Paraguay en Barranquilla, Venezuela vs. Perú en Maturín, Chile vs. Ecuador en Santiago y el clásico sudamericano entre Argentina vs. Brasil en Buenos Aires.

Programación y resultados de partidos por Eliminatorias

Tabla de posiciones, Eliminatorias Sudamericanas 2026

Sigue la cobertura de todos los partidos de la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Gestión Mix te comparte a los seis equipos que cerrarán el año en zona de clasificación directa y la séptima selección que buscará el objetivo en el repechaje para la próxima Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

PAÍS PJ PG PE PP PTS 1. Argentina 13 9 1 3 28 2. Ecuador 13 7 4 2 22 3. Brasil 13 6 3 4 21 4. Uruguay 14 5 6 3 21 5. Paraguay 13 5 5 3 20 6. Colombia 13 5 4 4 19 7. Bolivia 14 4 2 8 14 8. Venezuela 13 2 6 5 12 9. Perú 13 2 4 7 10 10. Chile 13 2 3 8 9

* En negrita, las seis selecciones que clasifican directamente a la Copa del Mundo 2026.

* En subrayado , la selección que queda en zona de repechaje

Programación de la fecha 15, fecha por confirmar

Colombia vs. Perú en Barranquilla

Paraguay vs. Uruguay en Asunción

Ecuador vs. Brasil en Quito

Venezuela vs. Bolivia en Maturín

Chile vs. Argentina en Buenos Aires

Programación de la fecha 16, fecha por confirmar

Brasil vs. Paraguay en Bahía

Uruguay vs. Venezuela en Montevideo

Perú vs. Ecuador en Lima

Argentina vs. Colombia en Buenos Aires

Bolivia vs. Chile en La Paz

Programación de la fecha 17, fecha por confirmar

Paraguay vs. Ecuador en Asunción

Argentina vs. Venezuela en Buenos Aires

Uruguay vs. Perú en Montevideo

Colombia vs. Bolivia en Barranquilla

Brasil vs. Chile en Bahía

Programación de la fecha 18, fecha por confirmar

Ecuador vs. Argentina en Quito

Chile vs. Uruguay en Santiago

Bolivia vs. Brasil en La Paz

Venezuela vs. Colombia en Maturín

Perú vs. Paraguay en Lima