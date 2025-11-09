El Gran Premio de Brasil 2025 llega este domingo 9 de noviembre, a partir de las 11:00 horas del Tiempo de Centro (12 p.m. ET / 9 a.m. PT) , con Lando Norris en el centro de todas las miradas. El británico de McLaren completó un sábado impecable al ganar el sprint y dominar la clasificación, asegurándose la pole position en Interlagos. Su compañero y principal rival por el título, Oscar Piastri, partirá desde la cuarta posición, mientras que el neerlandés Max Verstappen, tras una sorprendente eliminación en la Q1, tendrá que remontar desde el decimoquinto lugar. Con estos resultados, el campeonato se aprieta a falta de tres fechas, y Norris asume el papel de favorito.

Norris, de 25 años, afrontará la carrera con 365 puntos y una ventaja de nueve sobre Piastri y 39 respecto a Verstappen. El piloto británico consiguió su decimoquinta pole en Fórmula Uno, la sexta de la temporada, y buscará su séptimo triunfo del año, lo que podría darle un margen importante para controlar el cierre del campeonato. A su lado saldrá el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, que sigue deslumbrando con Mercedes, mientras que Charles Leclerc y Piastri ocuparán la segunda línea de partida.

Detrás de ellos, la lucha promete ser intensa. Fernando Alonso saldrá undécimo tras un positivo rendimiento en el sprint, y Carlos Sainz lo hará desde la decimoquinta plaza. Entre los más jóvenes, los RB de Isack Hadjar y Liam Lawson partirán desde la quinta y séptima posición, y el británico Oli Bearman lo hará octavo con Haas. George Russell, cuarto en el Mundial, arrancará sexto con la mira puesta en el segundo puesto del campeonato de constructores para Mercedes.

El ambiente en Interlagos anticipa una carrera vibrante, con estrategias abiertas y condiciones meteorológicas inciertas que podrían alterar el desarrollo. Verstappen, alejado de las posiciones de privilegio, intentará una épica remontada para mantener vivas sus opciones de un quinto título consecutivo. Norris, mientras tanto, afrontará su gran oportunidad: un triunfo en Brasil que lo dejaría a las puertas de convertirse en campeón del mundo.

¿Quieres ver el Gran Premio de Brasil 2025 en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en streaming estará a cargo de F1 TV en sus planes F1 TV Pro y F1 TV Premium en los Estados Unidos y en otros países del mundo (los precios varían según la región).

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del Gran Premio de Brasil 2025 EN VIVO y EN DIRECTO con la más alta calidad, sin cortes o anuncios publicitarios, F1 TV Pro y F1 TV Premium te ofrecen la mejor cobertura de las carreras de la Fórmula Uno. Aquí te contamos los precios mensuales y anules de ambos servicios en los siguientes países: Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera F1 del GP de Brasil 2025?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en la mayoría de países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carrera de la temporada en el Mundial de la Fórmula como la del Gran Premio de Brasil 2025. Aquí te decimos en que dispositivos puedes ver F1 TV Pro y FTV Premium.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Este son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de las carreras de la F1

Sigue todas las sesiones de F1 sin publicidad, en directo y a la carta

Cámaras a bordo en vivo

La radio de los equipos en vivo

Acceso en vivo a la F2, F3, F1 Academy y la Porsche Supercup

Show exclusivos, documentales y el archivo de carreras

Cronometrajes EN VIVO de la F1

Cronometrajes en vivo, telemetría, consumo de neumáticos y mapas de piloto

Reproducción posterior de las carreras

Las mejores reseñas de la radio de los equipos

Shows y contenidos exclusivos los fines de semana de carreras

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

En F1 TV Premium puedes ver el mismo contenido de F1 TV Pro pero se suma lo siguiente:

La máxima inmersión EN VIVO a la F1

Multivista: construye tu propia vista, personalizada y de múltiples señales. No está disponible en dispositivos Android 5

Mira la F1 en vivo en 4K UHD/HDR

Múltiples dispositivos: mira en vivo y simultáneamente hasta en 6 dispositivos

GP de Brasil 2025: fecha, hora y dónde verlo por Streaming TV

Fecha: viernes 7 a domingo 9 de noviembre de 2025

Hora de la carrera : 11:00 horas del Tiempo de Centro (México); 12 pm ET / 9 am PT

: 11:00 horas del Tiempo de Centro (México); 12 pm ET / 9 am PT Circuito : Autódromo José Carlos Pace, “Interlagos”, de Sao Paulo, Brasil

: Autódromo José Carlos Pace, “Interlagos”, de Sao Paulo, Brasil Longitud : 4,309 km

: 4,309 km Vueltas : 71

: 71 Distancia total de carrera : 305,879 km.​

: 305,879 km.​ Número de curvas : 15 (10 a la izquierda y 5 a la derecha).​

: 15 (10 a la izquierda y 5 a la derecha).​ Anchura de pista : Entre 9 y 15 m.​

: Entre 9 y 15 m.​ Zonas DRS : 2.​

: 2.​ Velocidad máxima registrada : Superior a 330 km/h (régimen FIA 315 km/h).​

: Superior a 330 km/h (régimen FIA 315 km/h).​ Record de vuelta oficial : 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018).​

: 1:10.540 (Valtteri Bottas, 2018).​ Record en carrera : 1:11.473 (Juan Pablo Montoya, 2004).​

: 1:11.473 (Juan Pablo Montoya, 2004).​ Record en calificación: 1:09.822 (Rubens Barrichello, 2004).​