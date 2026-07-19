Argentina y España se enfrentarán en la gran final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir al nuevo campeón del mundo y, por primera vez en su hhistoria, ofrecerá un histórico show de medio tiempo con artistas globales como Shakira, Madonna, BTS y otros invitados musicales especiales, integrado dentro de la transmisión oficial del encuentro. A continuación, te explicamos dónde y cómo ver el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 por televisión y streaming desde Estados Unidos, México, España y cualquier parte del planeta.

TL; DR

Perú: La final y el espectáculo musical se transmitirán en televisión abierta a través de América Televisión. Por streaming, podrás verlo en vivo por América tvGO, así como en las cuentas oficiales de YouTube y TikTok de América TV. A nivel de TV paga, estará disponible en DIRECTV Sports y su plataforma DGO.

La final y el espectáculo musical se transmitirán en televisión abierta a través de América Televisión. Por streaming, podrás verlo en vivo por América tvGO, así como en las cuentas oficiales de YouTube y TikTok de América TV. A nivel de TV paga, estará disponible en DIRECTV Sports y su plataforma DGO. Argentina: Podrás verlo a través de la Televisión Pública y privada con opciones como DSports y plataformas de streaming como DGO.

Podrás verlo a través de la Televisión Pública y privada con opciones como DSports y plataformas de streaming como DGO. México: La transmisión estará a cargo de televisión abierta y restringida por Canal 5 y TUDN, mientras que en streaming se podrá seguir mediante ViX.

La transmisión estará a cargo de televisión abierta y restringida por Canal 5 y TUDN, mientras que en streaming se podrá seguir mediante ViX. España: La final y el show serán emitidos en directo por RTVE (en La 1 y RTVE Play) y DAZN Mundial.

La final y el show serán emitidos en directo por RTVE (en La 1 y RTVE Play) y DAZN Mundial. Estados Unidos: La señal en inglés estará en FOX y, en español, en Telemundo. Por streaming, estará disponible en la plataforma Peacock.

La señal en inglés estará en FOX y, en español, en Telemundo. Por streaming, estará disponible en la plataforma Peacock. Colombia: Podrás seguirlo a través de Caracol TV y RCN en señal abierta, y en streaming por Caracol Play y DGO.

Podrás seguirlo a través de Caracol TV y RCN en señal abierta, y en streaming por Caracol Play y DGO. Chile: Transmitido por Chilevisión y DSports, con opciones de streaming en Pluto TV y DGO.

¿Cómo se ve el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

El show de medio tiempo forma parte de la transmisión oficial de la final de la Copa Mundial 2026, es decir, se emite dentro del mismo bloque televisivo del partido y no como un programa independiente. Esto significa que basta con sintonizar el canal o la plataforma donde veas la final para disfrutar automáticamente del espectáculo musical, sin necesidad de buscar una señal extra o contratar un evento aparte.

Para el público hispano en Estados Unidos, la referencia principal es la transmisión en español de canales de televisión como Telemundo y Universo o Peacock en streaming, mientras que la señal en inglés como FOX se mantiene como alternativa para quienes prefieren el audio original o comentarios diferentes. El show se ve completo en ambas versiones, con la misma realización internacional que distribuye la FIFA a todos los derechos-habientes.

Canales de TV y streaming en Estados Unidos para ver el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

En Estados Unidos, la final y el show de medio tiempo se transmiten en inglés por FOX y en español por Telemundo. En streaming, el evento está disponible en Peacock (señal de Telemundo) y también puede verse FOX vía servicios como DirecTV, Fubo y Hulu + Live TV, que ofrecen pruebas gratuitas en algunos casos.

TV Streaming FOX (inglés) y Telemundo / Universo (español). Peacock, FOX Sports App, Fubo, YouTube TV, DirecTV Stream y Tubi

Canales de TV y streaming en México para ver el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

En México, el show se puede ver por televisión abierta en Canal 5 y Las Estrellas (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca). En streaming, la final y el medio tiempo están disponibles a través de ViX y TUDN, de acuerdo con los derechos oficiales de la Copa Mundial.

TV abierta y cable Streaming Canal 5, TV Azteca 7, Las Estrellas, Canal 9 y TUDN ViX (Premium) y TUDN App

Canales de TV y streaming en Argentina para ver el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

En Argentina, el espectáculo del descanso se transmite por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina, que son las señales confirmadas para la final. En plataformas online, se puede ver mediante Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO y Flow, que retransmiten la misma señal del partido.

TV Streaming Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow Sports

Canales de TV y streaming en España para ver el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

En España, el show del medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se transmite por TVE La 1 HD en castellano y La 2 Cat en catalán, señales que poseen los derechos de transmisión del torneo. En plataformas online, se puede ver mediante RTVE Play, DAZN (DAZN Mundial), Movistar Plus+ y fuboTV, que retransmiten la misma señal del partido.

TV Streaming TVE La 1 HD y La 2 Cat RTVE Play, DAZN (DAZN Mundial), Movistar Plus+ y fuboTV

Canales de TV y streaming en Sudamérica y Centroamérica para ver el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Para Sudamérica, el show de medio tiempo se ve por DSports (DirecTV), Disney+, Paramount+ y otras apps con derechos oficiales, además de Caracol Televisión, Canal RCN y Win Sports en Colombia; América Televisión en Perú; Teleamazonas en Ecuador; Canal 5 en Uruguay; Chilevision en Chile; entre otros. En buena parte de Latinoamérica, la guía general indica que DSports y su servicio DGO ofrecen todos los partidos, incluyendo la final y el espectáculo musical, complementados por canales abiertos que tengan derechos en cada país.

Sudamérica Centroamérica y el Caribe Perú: América Televisión (Señal abierta), América tvGO, DIRECTV Sports y DGO. Panama: RPC, TVN, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, Telemetro, FOX Colombia: Caracol TV, RCN TV, Caracol Play y DIRECTV Sports / DGO. Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, FOX, FOX+ Chile: Chilevisión, Pluto TV Chilevisión y DIRECTV Sports. El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, FOX Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports. Guatemala: Tigo Sports, FOX Uruguay: Canal 5, DIRECTV Sports y Antel TV. Honduras: Canal 5 Televicentro, DTVC+, Tigo Sports, HRN, FOX Paraguay: GEN, Trece, POPU TV, Unicanal Nicaragua: Canal 10, Tigo Sports, FOX Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV, Vivo Play República Dominicana: CDN Deportes, Pio Deportes Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV Cuba: Tele Rebelde Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Televen, Disney+ Premium, inter Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSO, NAICOM

¿Se puede ver el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 gratis en Estados Unidos?

Para el mercado estadounidense, la disponibilidad “gratis” depende de si el canal que transmite la final del Mundial 2026 está en señal abierta en tu ciudad o si ofrece algún tipo de acceso sin costo mediante promociones o pruebas gratuitas de plataformas de streaming.

En términos generales, si la final se emite por un canal de señal abierta accesible con antena como Telemundo, puedes ver el partido y el show de medio tiempo sin pagar suscripción adicional, siempre que estés dentro del área de cobertura. Si la cobertura está concentrada en TV de paga como FOX, canales deportivos premium o servicios de streaming con suscripción, necesitarás tener contratado el servicio para acceder a la transmisión completa del partido y del espectáculo musical.