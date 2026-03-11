Cuba y Canadá se juegan el segundo boleto a cuartos de final del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El esperado duelo se disputará este miércoles 11 de marzo, desde las 16:00 horas de La Habana (4 p.m. ET / 1 p.m. PT) , en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. Si quieres conocer la hora exacta del juego y el canal de transmisión según el país donde te encuentres, aquí encontrarás todos los detalles de TV y streaming para que no te pierdas ni una sola entrada.

En Cuba, podrás seguir todos los juegos del Team Arese a través de Tele Rebelde, la señal deportiva de la televisión nacional, disponible en el canal 2. En la TDT, la programación se emite como SD-2 (señal estándar) y HD-3 (señal en alta definición), por lo que podrás disfrutar el partido con mejor calidad de imagen si cuentas con un televisor compatible. Además, la señal de Tele Rebelde está disponible de forma online en el sitio oficial telerebelde.icrt.cu y en la plataforma Teveo, ideal para quienes prefieren verlo desde el móvil, la tablet o la computadora.

Si te encuentras fuera del territorio cubano, las alternativas para sintonizar Tele Rebelde incluyen los portales de TV Cubana y Cubavisión Internacional, que suelen ofrecer acceso a la programación en directo para la diáspora y el público internacional. De esta manera, los aficionados al béisbol que viven en otros países también podrán seguir la actuación de Cuba en el Clásico Mundial sin perder detalle del duelo ante Canadá.

En los Estados Unidos, el choque entre Cuba y Canadá se transmitirá en FOX Deportes, pensado para el público hispanohablante, y en FOX One (FOX Sports 1), dirigido principalmente al público angloparlante. Ambas señales suelen ofrecer una cobertura completa del Clásico Mundial de Béisbol, con previa, comentarios especializados y análisis postpartido, por lo que los aficionados podrán disfrutar una experiencia más completa alrededor del enfrentamiento. Revisa tu guía de programación local o la app de tu operador para confirmar el número de canal y el horario según tu zona horaria.

Cuba y Canadá se miden por el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol (Foto: Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

¿Qué canal transmite Cuba vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Cuba Tele Rebelde Venezuela Béisbol Play Estados Unidos FOX Deportes, FOX One y FOX Sports App Latinoamérica ESPN y Disney Plus Premium

SAN JUAN (PUERTO RICO), 11/03/2026.- Cobertura oficial de Tele Rebelde EN VIVO GRATIS para ver el juego de Cuba vs. Canadá este miércoles 11 de marzo por la quinta entrada del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADO CON PERPLEXITY AI PARA EL COMERCIO

Horario para ver el juego Cuba vs. Canadá por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

14:00 en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica

15:00 en Perú, Colombia, Panamá y Ecuador

16:00 en Cuba, Venezuela, Canadá, Bolivia y Puerto Rico

17:00 en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay

En Estados Unidos

4 p.m. ET

3 p.m. CT

2 p.m. MT

1 p.m. PT