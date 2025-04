Experimentar la recepción de una carta del Seguro Social sobre un sobrepago es una fuente conocida de estrés y puede ser perjudicial para las finanzas del hogar. Sucede cuando la Administración del Seguro Social (SSA), responsable de millones de depósitos mensuales, comete un error o no recibe información actualizada (como cambios en ingresos), pagándote más de lo debido. La noticia de que debes reembolsar esos fondos puede ser muy perturbadora, particularmente si cuestionas la cantidad que te piden devolver o sientes que el error inicial no te es atribuible.

A partir del 27 de marzo de este año, la SSA implementó un cambio en su política de recuperación de sobrepagos. Antes, si te encontraban un sobrepago, se te descontaba un 10% de tus pagos mensuales para ir reembolsando la cantidad. Sin embargo, ahora esta tasa se incrementó al 100%, lo que significa que, si no tomas acción, te dejarán de pagar hasta que se salde el monto que debes, siendo esta una medida que perjudicaría en gran medida a aquellos que no tuvieron la culpa de ese error administrativo. Si esta situación te ha tocado, es importante saber que existen formas de apelar o solicitar una exención para no devolver el dinero, y quiero contarte cómo hacerlo.

En primer lugar, quiero que sepas que no estás solo en este proceso. A muchos les ha pasado y es completamente válido cuestionar una deuda que no entendemos o que sentimos injusta. Si crees que el sobrepago no fue tu culpa o que la cantidad que te exigen devolver es incorrecta, la SSA te ofrece la opción de apelar. No es un proceso difícil, pero debes seguir ciertos pasos para asegurarte de que se resuelva de la mejor manera. Incluso, puedes solicitar una exención de devolución y ahora te explicaré cómo hacerlo.

La Administración del Seguro Social hace pagos mensuales a unas 69 millones de personas (Foto: AFP)

ASÍ PUEDES APELAR UN SOBREPAGO DEL SEGURO SOCIAL

Paso 1: Revisa el aviso de sobrepago

Lo primero que tienes que hacer es leer cuidadosamente la carta que te envió la SSA. En ella te explican cómo ocurrió el sobrepago, y es clave que verifiques que los detalles, como los ingresos reportados o las fechas de los depósitos, estén correctos. Si encuentras algún error, puedes usarlo en tu apelación.

Paso 2: Solicita la apelación

Si después de revisar el aviso no estás de acuerdo con la decisión, puedes presentar una apelación. Para hacerlo, necesitas completar el formulario SSA-561-U2-SP, que es la “Solicitud de Reconsideración”. Puedes obtener este formulario en línea o llamando al Seguro Social. La petición debe ser por escrito, explicando por qué crees que el sobrepago es incorrecto o que no te corresponde.

Recuerda que tienes 60 días desde que recibiste la carta para hacer tu apelación, aunque generalmente se supone que la recibiste 5 días después de la fecha que aparece en el aviso.

Paso 3: Si crees que no debes o no puedes devolver el dinero, solicita una exención

Si tu situación es que el sobrepago no fue culpa tuya, o que devolverlo te causaría dificultades financieras, puedes solicitar una exención de recuperación. Para ello, debes presentar el formulario SSA-632-BK-SP. Este documento también está disponible en línea o puedes llamar directamente al Seguro Social. Si tu sobrepago es de US$1,000 o menos, podrías incluso hacerlo por teléfono, lo cual agiliza mucho el proceso.

Paso 4: Espera la resolución

Una vez que hayas presentado tu apelación o solicitud de exención, la SSA suspenderá la recuperación del sobrepago mientras evalúa tu caso. Esto te da un respiro mientras se revisa tu solicitud. A veces, pueden solicitarte información adicional, como pruebas de tus ingresos o tus gastos, para tomar una decisión.

Recuerda que todo este proceso tiene como objetivo evitar que pagues un dinero que no debes o que sería injusto que devuelvas. Si tienes dudas o necesitas ayuda, no dudes en llamar al 1-800-772-1213, donde te atenderán en español y te guiarán paso a paso.