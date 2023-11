España vs Canadá EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán desde Indonesia Mundial Sub-17. La cita es este viernes 10 de noviembre en el estadio Manahan de Surakarta. hora local (8:00 a.m. ET / 5:00 a.m. PT / 7:00 a.m. CT / 6:00 a.m. MT). Conoce cómo ver en vivo el debut del Grupo B, que lo conforman también Uzbekistán y Mali.

“La Rojita” espera tener éxito en el torneo intercontinental. Asimismo, este será el primer desafío el seleccionador asturiano Hernán Pérez, tras sustituir en el cargo a Julen Guerrero. Por parte de Canadá, sueñan con llegar a la fase eliminatoria por primera vez en una Copa Mundial Sub-17. Los dirigidos por Andrew Olivieri llegó a las cuatro naciones de Concacaf que se clasificaron para el torneo, logrando por primera vez en una década llegar al Mundial de la categoría de manera consecutiva.

Datos del partido: España vs Canadá Sub-17

Torneo: Copa del Mundo Sub-17, fase de grupos

Día: 10 de noviembre

Hora: 8:00 a.m. ET

Lugar: Estadio Manahan, Indonesia



¿Cómo ver España vs Canadá por TV por el Mundial Sub-17?

El España vs Canadá, y toda la competencia de su selección juvenil, se transmitirán a través de TSN y RDS si te encuentras en Canadá. En tanto, el público español podrá seguir a “La Rojita” por GOL PLAY; además, míralo por DSports y DGO.

Si eres de otra parte del mundo, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023 en Indonesia se transmitirá a través de la aplicación y el sitio web de FIFA+. Para acceder a todos los juegos de forma gratuita, simplemente inicia sesión en FIFA+.

¿A qué hora juegan España vs Canadá en el Mundial Sub-17 desde USA?