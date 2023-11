El partido inagural tendrán como protagonistas a Indonesia vs Ecuador este viernes 10 de noviembre a las 07:00 (horario de Ecuador) desde el Estadio Gelora Bung Tomo, en la ciudad de Surabaya. Entérate cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido y conocer los horarios por país.

La Tri llegan al Mundial Sub 17 con triunfos ante Paraguay, Chile y Argentina, sumando empates ante Brasil y Venezuela en el Sudamericano. Esta es la sexta participación de Ecuador en el Mundial Sub 17; destacando en el año 1995 y 2012 llegando a los cuartos de final y en el 2019 fue eliminado en octavos de final ante Italia.

Datos del partido: Ecuador vs Indonesia Sub-17

Torneo: Copa del Mundo Sub-17, fase de grupos

Día: 10 de noviembre

Hora: 7:00 a.m. hora de Ecuador, 19:00 horas de Indonesia

Lugar: Estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonesia

¿Dónde ver Ecuador vs Indonesia en vivo por Mundial Sub-17?

Indonesia vs Ecuador será emitido en vivo por el canal Teleamazonas a las 7:00 a.m. hora de Ecuador / 19:00 horas de Indonesia (7:00 a.m. ET / 6:00 a.m. CT / 5:00 a.m. MT / 4:00 a.m. PT / 8:00 a.m. AT).

También, puedes ver el partido por DGO, DIRECTV Sports Ecuador. Y desde Indonesia, puedes seguir la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023 a través de la aplicación y el sitio web de FIFA+.

Desde Estados Unidos, podrás ver el partido por Foxsports.com, UNIVERSO NOW, Fox Sports 2, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App

Calendario de los partidos de Ecuador

Indonesia vs Ecuador: viernes 10 de noviembre

Marruecos vs Ecuador: lunes 13 de noviembre

Ecuador vs Panamá: 16 de noviembre