La inteligencia artificial se encuentra revolucionando la vida de las personas a través de sus diversos usos, como ChatGPT, el chatbot que permite tener respuesta a prácticamente todo lo que se le pregunte. ¿Cuáles son las 5 ideas de negocio que sugiere la inteligencia artificial?

ChatGPT es la herramienta que utilizando el Generative Pre-Trained Transformer (transformador generativo pre-entrenado, en español) de la empresa OpenAI, responde preguntas de las personas sobre prácticamente cualquier tema.

Es así que esta tecnología, catalogada por los expertos como de una nueva era, brinda herramientas de trabajo y entretenimiento a los millones de usuarios que ostenta desde su lanzamiento.

¿Cuáles son los negocios que recomienda la inteligencia artificial?

En un experimento realizado por el medio Entrepeneur, se le consultó a ChatGPT sobre las ideas de negocio que se podrían desarrollar para emprender un negocio.

La tecnología GPT de OpenAI respondió tal como se le consultó con cifras que sostienen sus argumentos. La primera fue comercio electrónico, dado que “según eMarketer, se espera que las ventas minoristas en línea alcancen los US$ 6.54 mil millones para 2023″, dijo la inteligencia artificial”. También señaló que en México, en el 2020, el comercio electrónico creció un 81% en comparación con el año anterior.

También dijo que la alimentación saludable es una buena idea de negocio porque “se espera que el mercado global de alimentos saludables crezca a una tasa compuesta anual del 5.3% entre 2020 y 2025, según MarketsandMarkets”.

A ello agregó servicios de tecnología, porque según “un informe de Statista, se espera que el mercado global de servicios de tecnología alcance los US$ 1.35 mil millones en 2021″; cuidado de la salud, “según IBISWorld, se espera que la industria de la atención médica en los Estados Unidos alcance los US$ 2.2 mil millones en 2021″; y cuidado de mascotas porque “de acuerdo a Grand View Research, se espera que el mercado global de cuidado de mascotas alcance los US$ 269.9 mil millones para 2025″.

¿Cómo elegir un negocio según la inteligencia artificial?

De igual manera, el experimento incluyó la pregunta sobre ¿cómo elegir qué negocio poner”, a lo que ChatGPT respondió “elegir qué negocio poner puede ser una decisión difícil y requiere una cuidadosa evaluación de tus habilidades, intereses, recursos y oportunidades del mercado”.

El chatbot agregó a su respuesta “algunos pasos que se podría seguir para elegir un negocio que se adapte a las necesidades y objetivos”:

Identifica tus habilidades y pasiones: Piensa en las cosas que te apasionan y en las habilidades que tienes. ¿Hay alguna forma en que puedas combinar tus habilidades y pasiones para crear un negocio exitoso?

Piensa en las cosas que te apasionan y en las habilidades que tienes. ¿Hay alguna forma en que puedas combinar tus habilidades y pasiones para crear un negocio exitoso? Investiga el mercado: Realiza una investigación exhaustiva del mercado para identificar oportunidades y necesidades insatisfechas. Identifica las tendencias actuales y las perspectivas futuras del mercado para tener una idea de lo que los consumidores quieren y necesitan.

Realiza una investigación exhaustiva del mercado para identificar oportunidades y necesidades insatisfechas. Identifica las tendencias actuales y las perspectivas futuras del mercado para tener una idea de lo que los consumidores quieren y necesitan. Evalúa la viabilidad: Una vez que hayas identificado una idea de negocio, evalúa su viabilidad. Analiza la competencia, los costos y la rentabilidad, así como los recursos que necesitarías para poner en marcha y mantener el negocio.

Una vez que hayas identificado una idea de negocio, evalúa su viabilidad. Analiza la competencia, los costos y la rentabilidad, así como los recursos que necesitarías para poner en marcha y mantener el negocio. Elabora un plan de negocios: Elabora un plan de negocios sólido que describa tu modelo de negocio, tus objetivos y tu estrategia para alcanzarlos. Incluye detalles sobre los costos, los ingresos esperados, el personal y la estructura organizacional, entre otros aspectos.

Elabora un plan de negocios sólido que describa tu modelo de negocio, tus objetivos y tu estrategia para alcanzarlos. Incluye detalles sobre los costos, los ingresos esperados, el personal y la estructura organizacional, entre otros aspectos. Lanza el negocio: Una vez que hayas evaluado la viabilidad de tu idea y hayas elaborado un plan de negocios sólido, es hora de lanzar el negocio. Asegúrate de contar con todos los recursos que necesitas y de tener un plan de marketing para dar a conocer tu negocio.

