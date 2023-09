El tenista español Rafa Nadal reiteró este lunes 18 de septiembre que “posiblemente” 2024 sea el año de su retirada, tras ocho meses alejado de las pistas en los que ha sido sometido a dos operaciones por su lesión en el psoas.

“Dije que posiblemente 2024 fuera mi último año, lo mantengo, pero no te lo puedo confirmar al 100% porque no lo sé yo”, dijo Nadal en una entrevista con la cadena Movistar+.

Nadal anunció el pasado 18 de mayo que la lesión en el psoas que sufrió en el Abierto de Australia en enero le llevaba a poner “un punto y aparte” en su carrera antes de afrontar en 2024 su despedida del circuito.

“Este sería mi objetivo: intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo”, añadió el tenista español.

VOLVER A JUGAR

Nadal reiteró este lunes que “me gustaría volver a jugar y volver a ser competitivo”.

“Pero la ilusión no es volver a ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda, todo eso queda muy lejos, soy muy consciente de las dificultades a las que me enfrento, una es insalvable que es la edad, y la otra son los problemas físicos”, explicó.

“Lo que me hace ilusión es volver a jugar, volver a ser competitivo”, insistió Nadal, que reveló haber sido operado del psoas y de la cadera hace unos meses.

COMPETENCIA CON DJOKOVIC

El tenista español también se refirió a la carrera con Novak Djokovic por ser el deportista con más Grand Slams, convencido de que para el serbio sería “una frustración más grande” que para él no lograrlo.

“¿Si me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia? Sin ninguna duda. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. Pero no ha sido una obsesión, no me frustra”, afirmó Nadal, ganador de 22 Grand Slams.

“Creo que Novak en ese sentido lo vive de una manera más intensa de lo que lo he vivido yo. Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo”, consideró Nadal.

SOBRE CARLOS ALCARAZ

El tenista español también se refirió a Carlos Alcaraz, al que muchos ven como su heredero, como alguien con una “proyección brutal, tiene la juventud, la ambición, luego hay que ser cautos”.

“Tiene potencial para todo. Yo he aprendido de los ejemplos no de las palabras, que se las lleva muy rápido el viento. Si le tuviera que decir algo sería que siga mejorando”, concluyó.