Meléndez: Próxima semana se definirá situación de Sheput y Violeta en bancada de PpK

El vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Jorge Meléndez, informó a Gestión que entre el martes y miércoles de la próxima semana su bancada se reunirá para definir la situación de Gilbert Violeta y Juan Sheput, quienes aún no han definido su posición a favor del gobierno de Martín Vizcarra.



Respecto a Sheput, Meléndez dijo esperar que el legislador acuda a la reunión y explique los recientes comentarios que ha tenido contra los miembros de la bancada.



“El congresista Violeta ha sido más mesurado en sus declaraciones, pero a Sheput se le ha visto en un ánimo extremo de ir a la oposición. Nosotros creemos que cuando uno está en una bancada debe respetar los acuerdos. Espero que esta situación se resuelva”, acotó.



En caso el legislador no acuda a la reunión o continúe con su actitud, Meléndez advirtió que este será sancionado, aunque no dio más detalles.



En evaluación

En otro momento, el oficialista precisó que aún no ha llegado un pedido formal por parte de Salvador Heresi y Pedro Olaechea para retornar a la bancada de PpK.



“Si ellos (Heresi y Olaechea) tienen un buen argumento para regresar, se evaluará en su momento al interior de la bancada”, señaló, aunque evitó adelantar una posición.



El legislador recordó que Heresi renunció a la bancada tras conocerse unos audios en donde este realiza unas coordinaciones con el exjuez César Hinostroza, investigado por el caso ‘cuellos blancos del puerto’.



“Qué mensaje nos da que un secretario general se retira de su bancada con la cual ha sido elegido, renuncia y ahora quiere volver. Es un mensaje un poco distorsionado”, cuestionó.



Por último, dijo que por el momento no se tiene pensado cambiar el nombre a su bancada.