En un mercado bursátil a la baja también se pueden tomar ganancias con ventas en corto.

Francis Stenning, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), anunció que pronto se realizarán este tipo de transacciones en la plaza limeña.

"La nueva plataforma de la BVL permite las ventas en corto. Estamos trabajando con las Sociedades de Agentes de Bolsa (SAB) para que las pongan en práctica. Esperamos mayor difusión. La semana pasada, vimos algunos intentos, pero la próxima se mana (esta) se concretarán estas operaciones", afirmó.

Importancia

"Las ventas en corto son un mecanismo alternativo para mitigar riesgos. Complementa la gama de posibilidades que tiene el inversionista. Apoya con un mayor dinamismo cuando los valores están a la baja", recalcó Stenning.

¿Cómo funcionan estas operaciones? Veamos un ejemplo. Supongamos que el agente A posee 10 acciones de la empresa X, y desea mantenerlas en el largo plazo, quizás porque forma parte de su estrategia.

El agente B, previendo que la bolsa seguirá en descenso en el corto plazo, pide al agente A que le preste los títulos de la empresa X (mediante el mecanismo de préstamo de valores). Entonces, los vende a un precio, por ejemplo, de US$ 10 por acción.

Luego de algunos días, el precio de los títulos de la empresa X cae a US$ 5. En ese momento, el agente B los recompra y los devuelve al agente A, quedándose con un margen de ganancia, en este caso, de US$ 5 por acción, es decir, un total de US$ 50.

en corto Otras medidas. Aunque la plataforma de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ya permite realizar operaciones algorítmicas o programadas, la SMV aprobaría la norma para este tipo de transacciones en siete o 10 días, estimó Francis Stenning, gerente general de la BVL.