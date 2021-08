Hoy, Perú es el país con mayor proyección de crecimiento en transacciones electrónicas (e-commerce) en Latinoamérica y proyecta un crecimiento de 30,20 % para este año, según Comex Perú. Esta cifra supera a las de países como México, Chile, Colombia, Brasil y Argentina, donde el comercio electrónico se encuentra en una etapa madura. Incluso, supera en 5 % al promedio de crecimiento en la región.

No obstante, muchas micro y pequeñas empresas (mypes) aún no ingresan a canales digitales porque no evidencian todos sus beneficios y su infraestructura tecnológica aún es deficiente.

En este contexto, Sergio Cuervo, profesor del MBA de ESAN, nos señala que, para el éxito en el e-commerce, los negocios tienen que distinguir entre lo estratégico y lo táctico. A partir de esta diferenciación, el segundo paso es apreciar cuáles son las tendencias que rigen en ambos aspectos:

Para conocer más detalles, vea el vídeo de esta nota.

Tendencias estratégicas

Brindar una mejor experiencia usuaria (rápido y conveniente).

Mejor conocimiento del cliente (segmentación).

Considerar la omnicanalidad del cliente.

Personalización.

Identificar de manera adecuada las fuentes de tráfico, formatos publicitarios y los dispositivos más adecuados, según los objetivos que se buscan (branding o performance).

Análisis de datos (lo ideal es el uso de big data) e inteligencia artificial (IA).

Mejorar los métodos de pago.

Aspectos logísticos.

Marco legal o aprobación de proyectos de ley enfocados en el tema, como el de regulación de aplicaciones de taxi.

Tendencias tácticas