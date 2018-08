¿La edad es un impedimento para conseguir trabajo?

Gestión TV. En esta edición de 20 en empleabilidad, Aida Marín, vicepresidente de LHH DBM Perú, despeja dudas acerca si la edad constituye una desventaja para conseguir un empleo.

Señala que no se puede negar que la edad es un factor a tener en cuenta en un proceso de transición laboral, sin embargo, eso no significa que los ejecutivos que pasan los 50 años no tengan posibilidades en el mercado laboral.

La especialista brinda algunos consejos para dirigir mejor este proceso de búsqueda laboral.