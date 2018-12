Lo que debe saber sobre los intereses cobrados por una persona natural

Gestión TV. Diana Pajuelo, encargada de marketing de Siglo BPO MLV absuelve algunas dudas sobre los intereses cobrados por una persona natural.

La ejecutiva sostiene que la Sunat, a través de su informe número 73 del 2015 ha establecido algunos lineamientos.

Por ejemplo, la entidad menciona que las personas naturales sin negocio que, de manera no habitual, realizan un préstamo de dinero no están obligados a entregar el formulario número 820, comprobante por operaciones no habituales, por tanto no incurren en infracciones tributarias.

