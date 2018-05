CTS: ¿En qué se puede utilizar los excedentes?

Gestión TV. Con el pago de la CTS muchos de nosotros aprovechamos el excedente para realizar pagos, compras, realizar un viaje u otros.

En la nueva edición de “Hablemos más simple con ASBANC”, Giovanni Pichling, Gerente de Operaciones de la Asociación de Bancos del Perú, en esta oportunidad brinda recomendaciones de seguridad para disponer de este dinero de tu entidad financiera.

• Evita retirar grandes sumas de dinero en efectivo, transfiere tu excedente a una cuenta con la que puedas utilizar tus Tarjetas, realizar transferencias bancarias o interbancaria y pagos con cheques. Es fácil, rápido y eliminas la posibilidad de sufrir un asalto.

• Si no puedes evitar el retiro de efectivo, es mejor que te acompañe una persona de tu absoluta confianza.

• Observa detenidamente lo que sucede a tu alrededor, así evitarás ser víctima de marcaje

• Al recibir el dinero en la caja, cuéntalo y guárdalo de inmediato. No te apartes de la ventanilla con dinero a la vista

• Presta atención a los vehículos y personas que puedan parecer sospechosas

• Si lamentablemente, llegaras a ser víctima de un asalto no opongas resistencia; de esta manera evitarás salir lastimado.



No te pierdas el video de hoy, elaborado por Asbanc y Gestión TV. También puedes revisar las ediciones anteriores aquí.

Si deseas mayor información, visita la página web de la Asociación de Bancos del Perú o manda tus consultas a sus redes sociales de Facebook.