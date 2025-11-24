El 2025 se consolida como un año excepcional para los inversionistas peruanos: las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima han distribuido S/ 38,026 millones en dividendos al 5 de noviembre, la cifra anual más alta desde 2023, cuando se entregaron S/ 35,227 millones.

Este salto en el retorno al accionista ha despertado interés entre quienes buscan entender qué impulsa este fenómeno y cómo aprovecharlo.

Los dividendos son la parte de las utilidades que una empresa decide repartir entre sus accionistas cuando registra buenos resultados. Según explica el gerente general de Grupo Coril SAB, André Quevedo, estos pagos dependen de las políticas internas de cada compañía y del desempeño financiero que respalda dichas decisiones.

No todas las empresas reparten dividendos, y hacerlo —o no— obedece a estrategias que pueden incluir reinversión, planes de expansión o prioridades de fortalecimiento del negocio.

La gran pregunta del 2025 es qué explica el crecimiento histórico de estos pagos. El análisis apunta a un conjunto de factores: mejores resultados en sectores clave, mayor estabilidad operativa y decisiones más activas de retorno al accionista. Este contexto ha generado un escenario inusual donde varias compañías han aumentado su reparto de utilidades, impulsando el monto total a niveles inéditos en los últimos años

Con estas cifras sobre la mesa, queda claro que entender cómo funcionan los dividendos y qué señales anticipan su sostenibilidad puede marcar la diferencia en la ruta de cualquier inversionista.