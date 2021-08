Backus consolida su estrategia de responsabilidad social empresarial (RSE) con la finalidad de abarcar íntegramente su cadena de valor. Así lo afirmó el CEO de la compañía, Rafael Álvarez, quien detalló los tres ejes primordiales de sus proyectos.

"El primero es un plan de emprendimiento con más de 20,000 bodegueras que están siendo capacitadas. Adicionalmente tenemos el tema de consumo responsable, en el queremos enfatizar la moderación. El tercer eje es el manejo responsable del agua tanto de manera interna como también trabajando para llevar acceso a agua y saneamiento a más peruanos”, comentó.

Backus fue reconocida en el premio Empresas Más Admiradas del Perú (EMA 2019) en las categorías RSE y estrategia comercial.

Innovaciones

Este año Backus cumple 140. Álvarez comenta que, con esta ocasión como marco, la compañía alista una de los esfuerzos de innovación más fuertes de la última década. Las novedades se introducirán al mercado durante lo que resta del año como en el próximo.

“Nosotros definimos innovación en tres frentes: nuevas marcas, nuevos empaques y extensiones de línea. En estas áreas venimos trabajando proyectos para poder traer noticias realmente innovadoras”, indicó el CEO de Backus.

Si bien el ejecutivo no dio detalles, Álvarez no descartó la posibilidad de que entre estas novedades se encuentre una nueva variedad de Cusqueña en edición limitada (in and out).