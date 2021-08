Por Fernando Fernández

Economista y profesor de IE Business School

La inflación es el fenómeno que refleja la subida de los precios (en algunos países bajan). La inflación se mide con un índice que se llaman IPC (Indice de precios al consumo), aunque ese nombre cambia según el país, y ese indice tiene una gran influencia en la economía ya que en base a el se adoptan políticas monetarias, se suben los sueldo etc.

Para ello se crea un paquete de consumo estándar en cada país y se mide como cambian los precios. Pero hay varios problemas. Cada persona consume diferente, y por eso la sensación por parte de algunas personas que los indices de inflación no corresponden con su forma de vida.

Por ejemplo, si suben mucho los alimentos básico pero no los coches de lujo, y el IPC es un 3%, como resultado promedio de que los precios de alimentos hayan podido subir un 5% pero los de coche de lujo un 0%. En este caso las clases con menor poder adquisitivo sienten más la inflación que los más adinerados, aunque la inflación promedio que se calcula es la misma para el país.

Lo mismo ocurre con los pisos y bienes inmuebles. El precio de los departamentos no son un bien de consumo, sino una inversión, y por lo tanto no se computan en el IPC. Los alquileres sin embargo sí, ya que es consumo y no inversión. Por eso en países donde sube mucho el alquiler de la vivienda, algunos ciudadanos siente que aunque la inflación es baja les puede costar más llegar a fin de mes.