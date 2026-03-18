A finales de febrero de 2026, Humand cerró su primera Serie A por US$ 66 millones, la primera gran ronda institucional de la startup argentina tras la inversión inicial de US$ 2,5 millones de Y Combinator y capital propio.
A finales de febrero de 2026, Humand cerró su primera Serie A por US$ 66 millones, la primera gran ronda institucional de la startup argentina tras la inversión inicial de US$ 2,5 millones de Y Combinator y capital propio.
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Ani Lu Torres
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Hay historias empresariales que parecen sacadas de una película. Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero se conocieron en la universidad mientras estudiaban ingeniería informática. La chispa emprendedora llegó gracias a una conversación con el tío de Nicolás —ex CHRO de McDonald’s— quien les contó lo complejo que resultaba comunicarse con los empleados operativos de la compañía, pues muchos de ellos no tenían acceso permanente a una computadora ni a un correo corporativo.

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