¿Whisky, ginebra, vodka o ron? Estos son los mejores licores del año

FOTO 17 | Whisky Compass Box - "The Story of the Spaniard". Inspirado en un trabajo aislado para el bar Spaniard de Nueva York, este whisky es el primer lanzamiento permanente del productor que sacude a la industria en cuatro años. La mezcla es un híbrido de whisky escocés envejecido tanto en barriles de jerez como en barriles de vino tinto español. Contiene muchas bayas, cítricos, especias para hornear y taninos ligeros de los barriles de vino. Es la navidad encarnada.