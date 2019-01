Los videojuegos más esperados del 2019

- / -

FOTO 9 | "The Last of Us 2". En la primera entrega, la joven Ellie y Joe luchaban por su supervivencia en una desgarradora historia cargada de realismo y violencia, que consiguió el favor de crítica y público. Firmado por el respetado estudio Naugthy Dog, la joven Ellie volverá en solitario a la pantalla, en el que está considerado como uno de los proyectos más maduros del género.