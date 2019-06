"La vida secreta de las mascotas 2" supera a "X Men" en taquilla norteamericana

FOTOS | La nueva animación de Universal "La vida secreta de las mascotas 2" lideró las taquillas de América del Norte este fin de semana con una recaudación estimada de US$ 47.1 millones, según cifras provisorias de la sociedad especializada Exhibitor Relations difundidas el domingo.

Producida por el estudio Illumination, el filme cuenta con las voces de Kevin Hart, Tiffany Haddish y Patton Oswalt y vuelve a narrar lo que hacen las mascotas cuando sus dueños no están en casa.En segundo lugar se ubicó otro estreno, "X-Men: Fénix oscura", de Fox, que recaudó US$ 33 millones, el peor desempeño de las películas de esta saga iniciada hace 20 años y "muy por debajo de las expectativas", según la revista Variety.

El filme, que costó unos US$ 200 millones y está protagonizado por James McAvoy, Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender y Jessica Chastain, transcurre tras el fracaso de una misión especial y sus principales protagonistas deben hacer frente al feroz poder del Fénix.La tercera ubicación correspondió a la película de Disney "Aladdin", con US$ 24.5 millones. Dirigida por Guy Ritchie, cuenta con la actuación de Will Smith como el genio y Mena Masud como el personaje del título que quiere atraer a la encantadora Jasmine (Naomi Scott).

"Godzilla 2" cayó de la primera a la cuarta plaza, con US$ 15.5 millones. La película pone en escena a eco-terroristas que roban un dispositivo desarrollado por la científica Emma (Vera Farmiga) para controlar al monstruo del título, mientras que su exesposo (Kyle Chandler) intenta rastrearlo. El quinto lugar fue para "Rocketman", una biografía del cantante Elton John, que obtuvo US$ 14 millones. Su protagonista, Taron Egeeton, recibió críticas muy positivas, incluso de parte del propio John.