Eres lo que vendes: 7 consejos para aumentar tus habilidades de ventas

- / -

FOTO 1 | Ocúpate de tu apariencia física. No, no sólo se trata de vestirse bien. La apariencia física es muy importante porque habla mucho sobre nuestra autoestima y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Cuando hablo de cuidar tu aspecto me refiero a la importancia de dormir bien, comer de forma saludable y ejercitarse constantemente. Será difícil vender productos de cuidado personal teniendo ojeras y la cara demacrada. Cuando vendes, vendes historias y testimonios también, qué mejor que compartir el tuyo a través de un estilo de vida sano. (Foto: Freepik)