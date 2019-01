Tips para relacionarte con los CEO más relevantes

- / -

FOTO 11 | 11. No seas molesto Y no te lo tomes a mal, pero yo recuerdo muy bien que al principio de mi carrera conocí a un publicista muy reconocido en una conferencia y me la pasé hablando y hablando de puras tonterías, tanto que cuando me fui me sentía el más imbécil del planeta. En retrospectiva, no creo haber sido tan molesto, pero desperdicié el tiempo de todos y no los dejé hacer cosas más importantes como conocerse entre ellos o preparase para su presentación. Ya sea que estés enviando un correo o conociendo a un CEO por primera vez, aquí te dejo algunos puntos que debes recordar para no ser “esa” persona: No hagas demasiadas preguntas: Esto pone al director bajo los reflectores. Mantén la interacción corta y sin divagar: Recuerda, los CEOs no tienen mucho tiempo libre. Haz que tus correos y presentaciones sean cortas y concisas. No te des por vencido pero no seas agresivo: le mandaste un correo a un director y no te respondió. Pasa. No dudes en contactarlo de nuevo, solo asegúrate de no excederte. (Foto: Freepik)