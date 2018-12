Veinticinco lecciones que la escuela de negocios nunca te enseñará

- / -

FOTO 1 | 1. Cómo ser un mejor líder Los líderes que tienen maestrías o títulos universitarios no son más efectivos ni tienen un mejor desempeño que los que no lo tienen. Según el Harvard Business Review de los 100 mejores CEOs del mundo, sólo 24 por ciento tiene maestría. Los líderes exitosos deben ser conscientes de sus fortalezas y sus debilidades. Tienen que ser positivos y motivar a los que los rodean. Y estas son cosas que no se aprenden en un salón de clases.