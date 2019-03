Utilidades: Conozca las empresas que más pagaron a sus trabajadores, con montos equivalentes a 18 sueldos

FOTOS | Según nuestra actual legislación, cada trabajador en una empresa puede recibir a cuenta de utilidades un monto máximo equivalente a 18 sueldos.

Si el monto a repartir por utilidades supera el tope de 18 sueldos, el remanente debe ser destinado al Fondoempleo, una entidad pública dedicada a financiar proyectos y programas que fomentan la empleabilidad de las personas a nivel nacional.

“Por ejemplo, si mi sueldo mensual es S/ 1,000. Mi tope es S/ 18,000. Si un año, según el sistema de reparto de utilidades, me debería corresponder recibir S/ 20,000, esos S/ 2,000 de remanente lo pierdo, no se me puede entregar, sino que la empresa está obligada a entregarlo al Fondoempleo. Ese remanente deja de pertenecer al trabajador y empleador”, explicó el abogado laboralista César Puntriano.

El portal web del Fondoempleo reporta cuáles son las empresas aportantes al fondo en los últimos diez años, es decir, quienes tuvieron un remanentes tras repartir a sus trabajadores utilidades equivalentes a 18 sueldos.

Entre 15 a 20 empresas cada año entregan remanentes al Fondoempleo. Destaca la mayoritaria participación de empresas del sector minero, pero también hay presencia de constructoras, financieras, textiles, entre otras.

Si bien la data más reciente es del 2017, algunas empresas han repetido su aporte al fondo en la última década y por lo tanto se espera que podrían continuar haciéndolo hasta la actualidad.

En la fotogalería que inicia esta nota, podrá ver la lista de las 17 empresas aportantes al Fondoempleo el 2017, es decir, que repartieron utilidades por 18 sueldos a sus trabajadores y tuvieron un remanente.

Para ver la lista de aportantes de los años previos puede hacer click en este enlace.

Cabe anotar que también hay otro grupo de empresas que realizan un gran reparto de utilidades a sus trabajadores, pero no integran esta lista pues no superaron el tope de 18 sueldos.

Asimismo, Puntriano indicó que si bien resulta atractivo laborar en alguna de las empresas de esta selecta lista, también deben tomarse en cuenta otros factores.

“Por ejemplo, algunas no ofrecen remuneraciones mensuales muy elevadas, pues el objetivo es la utilidad anual”, refiere.

“Y en el caso de las mineras, también debe tenerse en cuenta que muchas, al estar en zonas rurales, aplican jornadas atípicas, como el famoso 14x7, donde tendrías que estar varios días fuera de tu hogar y eso puede afectar tu vida familiar. Entonces, hay que evaluar todos los pro y contras”, anotó Puntriano.