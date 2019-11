FOTOS | Sin embargo, la película, producida, filmada y distribuida principalmente en China, fue la película de habla no inglesa más exitosa de la historia, con una recaudación de aproximadamente US$874 millones en la taquilla. Lo mismo ocurre con la película de 2019 The Wandering Earth, que recaudó casi US$700 millones, principalmente por la venta de entradas en China. Netflix agregó la película a su biblioteca, sin publicidad ni fanfarria.

La industria cinematográfica china ha explotado desde la década de 1990, cuando películas comerciales como The Dream Factory (1997) y Sorry Baby (1999) señalaron "el auge de un nuevo grupo de compañías multinacionales de entretenimiento en China que comenzó a pelearle el mercado a los estudios de cine estatales", escribe el profesor de UCLA Michael Berry en el libro Once Upon a Time in Shanghai (Érase una vez en Shanghái), una crónica fotográfica de la floreciente industria cinematográfica china que aparecerá en las estanterías el 12 de noviembre.

Después del éxito mundial de El tigre y el dragón de 2000, la industria cinematográfica china explotó y se construyeron mega estudios multimillonarios para albergar y filmar estas producciones. En Once Upon a Time in Shanghai, el fotógrafo Mark Parascandola ha documentado el auge de la industria.