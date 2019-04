Trucos para administrar mejor tu tiempo que la gente sumamente exitosa pone en práctica todos los días

- / -

FOTO 11 | 11. Echa un poquito de flojera. Consiéntete. Esto va a sonar extraño, pero algunas de las personas más exitosas y productivas también pueden ser flojas. Yo soy un poquito flojo y lo utilizo a mi favor. Procastinar de vez en cuando me ha enseñado a encontrar las formas más rápidas de hacer las cosas más difíciles en la vida, desde optimizar la forma en la que escribo mis artículos hasta encontrar la ruta más rápida a casa para no llegar tarde por mi hijo. No digo que seamos flojos o que procastinemos en todo. Pero si no intentas nuevas formas de hacer las cosas, no podrás llegar a explotar tus habilidades al máximo. (Foto: Freepik)