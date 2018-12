Tres señales de alerta que te avisan que tu mentor no te está ayudando como debería

FOTOS | El camino emprendedor es duro y si lo recorres solo es aún más duro. Los fundadores experimentados te dirán que tener un buen mentor puede hacer toda la diferencia entre convertirte en una estrella brillante o terminar en desastre. Pero no todos los mentores son tan útiles como deberían. Algunos mentores pueden darte consejos irrelevantes o mal informados. Otros pueden no tener tan buena reputación en la industria, alejando a inversionistas o socios potenciales que quisieran relacionarse contigo. Y luego siempre hay esos mentores que sólo se aparecen cuando necesitan algo.

Así que, ¿cómo saber si una persona pudiera ser un buen mentor para ti? ¿Y qué deberías esperar de un gran mentor? Aquí te dejamos 3 tips para descubrir un mentor que satisfaga todas tus necesidades, que siempre te respalde y que te empuje a hacerlo mejor de lo que habías imaginado.

Lo que los excelentes mentores hacen (y no hacen)

Cada emprendedor es único y necesita diferente tipos de apoyo, consejo, contactos y guía. Un mentor que entienda los retos y oportunidades propios de tu mercado es tan importante como un mentor que entienda tus debilidades como líder y fundador. Todos tenemos talones de Aquiles y todos necesitamos que nos den un empujón de vez en cuando. Los buenos mentores te dan lo que necesitas y, con suerte, hasta lo que no necesitas, aunque en ocasiones no sepan identificarlo. Aquí algunas banderas rojas que marcan que tu mentor no te está ayudando.

¿Eres mi mentor?

Ahora que ya tienes algunas ideas sobre cómo identificar a un buen mentor, ¿cómo encuentras uno? Esto es un cliché pero es cierto: ¡Tienes que salir a la calle! Empieza a hacer networking y acostúmbrate a presentarte con líderes de negocios que puedan parecer por encima de tus posibilidades por su éxito como emprendedores. Pon a prueba a un posible mentor pidiéndole ígun consejo sobre algo que tengas que hacer. En un evento local para emprendedores, un amigo mío fue a presentarse con el ex director de operaciones de Quaker Oats y en la misma frase le pidió un consejo sobre un tema de inventarios y logística. Aplicó su consejo de manera diligente y le dio seguimiento con él, y dos meses después este hombre se unió a su junta directiva.

Y además de ir a eventos de networking, considera unirte a una aceleradora o una incubadora de negocios. Muchos programas tienen una gran red de mentores que tienen muchas ganas de trabajar con emprendedores y de compartirles sus conocimientos. Haz tu tarea antes de unirte a uno de estos programas y habla con otros miembros para augurarte de que los mentores sí están disponibles realmente y de que sí se involucran con las startups. Pregunta si los mentores se asignan a una startup en específico o si todos están disponibles para ti. E investiga si estos mentores reciben algún tiempo de entrenamiento o si tienen que reportar algo durante el programa.

Date tiempo

Como en todas las relaciones, cultivar una relación significativa con un mentor llevará tiempo. Una vez que hayas encontrado a alguien que acepte ser tu mentor, tu siguiente paso es demostrarle a esa persona que vales la pena, que eres una buena forma de invertir su tiempo, energía y contactos. Puede que tu nuevo mentor te sugiera algunas ideas para ver si lo tomas en cuenta. ¡Hazlas! Y de la misma manera tú deberías estar poniendo a prueba qué tan confiable es tu mentor.

Después de algunos meses, mientras los dos van teniendo más confianza en el otro y todo va fluyendo, tu mentor debería empezar a presentarte gente para hacer crecer tu red de contactos, darte acceso a canales de mercado y construir conexiones con clientes potenciales, socios, empleados y hasta inversionistas. Pero esto no pasará de la noche a la mañana. Y definitivamente no pasará si no eliges a un mentor que esté tan comprometido con tu éxito como te mereces.