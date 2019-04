Tres razones por las que la catedral de París es un ícono de Francia y de la cultura europea

FOTOS | La catedral, que recibe 13 millones de visitantes al año y cerca de 13.000 al día, marcó el camino de la arquitectura gótica y estuvo vinculada a importantes acontecimientos históricos de relevancia internacional, según: Weforum.

Estas son 3 razones que hacen de Notre Dame un ícono de importancia mundial.

1. Arquitectura: Notre Dame. es considerada una de las joyas de la arquitectura gótica y por ello es Patrimonio Mundial de la Unesco.

Fue una de las primera edificaciones en utilizar contrafuertes voladores para apoyar sus paredes y en incluir una impresionante colección de gárgolas.

Entre estas representaciones de seres imaginarios esculpidos en piedra, destaca la famosa Stryge, una gárgola que desde la altura observa París.

El templo tiene dos campanarios de 69 metros de altura. La campana más grande, ubicada en la torre sur, lleva el nombre de "Emmanuel" y tiene 262 cm de diámetro.

Es una de las catedrales góticas más antiguas y la tercera más grande del mundo, después de la de Colonia (Alemania) y Milán (Italia).

Cada una de sus vigas fue hecha con un árbol distinto, por lo que se estima que para su construcción fue necesario cortar unos 1.300 robles.

A view shows the Notre Dame Cathedral in Paris, France, August 28, 2017. Officials at the 854-year old Notre-Dame cathedral, France's most-visited monument, say it is in urgent need of raising 100 million euros ($120.40 million) to repair everything from damaged arches and statutes to broken down gargoyles. REUTERS/Philippe Wojazer - RC1D4E0B1840 Una vista muestra la catedral de Notre Dame en París, Francia, el 28 de agosto de 2017. Imagen: REUTERS/Philippe Wojazer

2. Historia:

Notre Dame ha sido escenario de históricas coronaciones, como la del emperador Napoleón Bonaparteen 1804.

También de grandes funerales, como el del general Charles de Gaulle, quien dirigió la resistencia francesa contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

"La consagración" de Jacques-Louis David muestra la coronación de Napoleón en Notre Dame. Imagen: Museo del LouvreEn el templo gótico, de 856 años de antigüedad, se llevó a cabo la beatificación de la heroína francesa Juana de Arco.

La última vez que la catedral sufrió daños de consideración fue durante la Revolución Francesa, aunque sobrevivió dos guerras mundiales.

En Notre Dame también se celebraron los funerales de Estado de presidentes como Charles De Gaulle, Georges Pompidou o FrançoisMitterrand y el de las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2016.

Fue también el lugar escogido para celebrar una misa con motivo de la liberación de París, el 26 de agosto de 1944.

En su interior se encuentran reliquias sagradas para los católicos, como la corona de espinas que usó Jesús de Nazaret en el momento de la pasión, un trozo de la cruz y algunos clavos utilizados durante su crucifixión.

3. Turismo:

Ubicada a orillas del río Sena, Notre Dame es una parada obligada para los turistas que llegan a París, una de las ciudades más visitadas del mundo.

Está abierta los 365 días del año y la entrada es gratuita. En un día concurrido, más de 50.000 visitantes llegan a entrar al templo, que es el más visitado de Europa.

La iglesia ofrece cinco misas diarias de lunes a sábado y siete los domingos.

En 1996, la catedral fue protagonista en Hollywood, gracias a la película animada de Disney "El jorobado de Notre Dame", inspirada en la obra de Víctor Hugo.

En su interior se puede apreciar el órgano más grande de Francia. Fue construido en el siglo XVIII, tiene cinco teclados y unos 8.000 tubos.

Una de sus curiosidades es el "Punto cero", un círculo ubicado en el piso a la entrada de la catedral.

Este círculo, instalado en 1924, marca el punto de partida para medir las distancias desde París hacia otras ciudades de Francia.

La catedral también es el hogar de una colmena, ubicada en el techo de la sacristía.

El templo protege a estas abejas como una manera de recordar la belleza de la Creación y la responsabilidad que tiene el ser humano de cuidad la biodiversidad y la naturaleza.