La mayoría de los empresarios estarán de acuerdo en que el activo más valioso para cualquier negocio es su gente. En la mayoría de las industrias, hacer crecer con éxito un negocio sin contratar a las personas adecuadas es tremendamente difícil, si no imposible. Los mejores líderes saben que una organización es tan buena como las personas que trabajan allí. Las principales empresas tecnológicas como Apple, Google y Microsoft lo saben: es por eso que gastan millones de dólares cada año solo en reclutamiento.

Contratar personas es fácil. Contratar a las personas adecuadas es una de las tareas más desafiantes que enfrentan los ejecutivos de negocios. Con los años de experiencia sobre cómo fundar y sembrar empresas en múltiples industrias, se aprende que profundizar en las entrevistas al hacer preguntas profundas que invitan a la reflexión es el primer paso para contratar a las personas adecuadas. Para encontrar a las mejores personas, estas son las tres preguntas de entrevista más poderosas para crear equipos, según el portal Entrepreneur.

1. ¿Qué investigación hizo antes de postularse con nosotros? ¿Qué sabes sobre este puesto y nuestra empresa?

En la superficie, esta pregunta puede parecer una pelota de béisbol. Pero pedirlo sirve como una forma de descartar a los solicitantes que no están motivados o calificados. Aprovechar la oportunidad de aprender todo lo que puedan sobre su empleador potencial y sus roles me da una idea de la capacidad de un candidato para tomar la iniciativa. Un líder dinámico entiende que los miembros del equipo tendrán lagunas en su conocimiento. También saben que los candidatos que demuestren habilidades de investigación llenarán esos vacíos cuando surja la necesidad.

Ya sea que esté contratando a un programador, un contador o un profesional de marketing, la capacidad y la voluntad de realizar una investigación precisa no se pueden sobrevalorar. Si un empleado potencial no puede tomarse un breve período de tiempo para investigar nuestra empresa y el puesto que está solicitando, probablemente no sea alguien que quiera en mi equipo.

2. ¿Cuáles serían sus objetivos personales en este puesto y qué necesita de mí como empleador potencial para lograrlos?

Es importante saber por qué alguien ha solicitado su vacante de trabajo más allá de la razón obvia de simplemente necesitar trabajo. Como empresarios, se debe ser consciente del hecho de que no todos tienen el mismo impulso que nosotros. Hay muchas personas extremadamente talentosas cuyas únicas aspiraciones son encontrar un rol cómodo que les permita ganarse la vida utilizando sus habilidades profesionales. No todo el mundo está destinado a dirigir una empresa, ni siquiera a ser directivo. Y no hay nada de malo en eso. Lo último que quieres hacer es alejar a una persona talentosa porque se siente presionada a asumir más responsabilidad de la que se siente cómoda.

Las entrevistas son una calle de doble sentido. Una parte considerable de la evaluación de la idoneidad de un candidato dentro de su empresa es la autoevaluación de su capacidad para adaptarse a su entorno profesional ideal. Hablar con un candidato sobre las metas individuales que tiene para un puesto lo ayudará a comprender mejor cómo sus aspiraciones personales pueden traducirse en éxito para su organización. El liderazgo efectivo requiere el empoderamiento de los miembros de su equipo para lograr sus objetivos profesionales bajo su dirección.

3. En su opinión, ¿qué es lo que más me debería preocupar a mí, como alguien que está a punto de contratarlo?

Todos hemos escuchado la clásica pregunta de la entrevista: “Cuéntame cuál es tu mayor debilidad”. Es una manera fácil de hacer que un candidato se retuerza, pero las respuestas que obtiene esta pregunta generalmente no tienen ningún valor para el gerente de contratación. Ningún candidato que quiera el trabajo va a dar una respuesta reflexiva a esta pregunta.

Para obtener una respuesta más útil aquí, me gusta preguntar a los solicitantes qué es lo que debería preocuparme como alguien que está a punto de contratarlos. En mi experiencia, esta pregunta obliga al entrevistado a reflexionar sobre situaciones en las que se ha quedado corto en el pasado, a pesar de sus mejores esfuerzos. La pregunta también obliga a los candidatos a imaginarse trabajando en el puesto ya visualizar una situación en la que pueden defraudarme. Obtener una respuesta honesta y bien pensada aquí puede proporcionar al entrevistador información valiosa sobre la capacidad de un candidato para autoevaluarse y su potencial para el desarrollo personal.

Pensamientos finales

Seguro que ya tienes un puñado de preguntas bien sazonadas que utilizas en cada entrevista. Pero pregúntese: “¿Estas preguntas realmente me brindan la información que necesito para contratar a las mejores personas? ¿O les pregunto por costumbre? " Si respondiste algo diferente a sí, te animo a que pruebes mis preguntas y veas si te gustan los resultados.