Tres pasos sencillos para lograr salud emocional

FOTOS | ¿Cómo manejas tus emociones negativas? ¿Qué haces cuando te enojas, te sientes triste o celoso?

Muchas personas batallan con estos sentimientos, creyendo que un buen manejo de las emociones es tener control total sobre ellas. Tratan de ocultarlas y pretender que no existen. Luchan arduamente de ocultarlas y pretender que no sienten nada.

Pero eso no es saludable. No solo no funciona, sino que nos frena profesional y personalmente. Distanciarte de las emociones hace que nos sintamos desconectados de la vida. Lo que es peor, cuando empujamos los sentimientos negativos, los mandamos al subconsciente donde se esconden en las sombras para salir en los peores momentos posibles. Aquí no aplica el dicho “Ojos que no ven, corazón que no siente”.

La verdad es que nuestras emociones son lo que nos hace humanos. Estar en contacto con ellas es la clave para lograr el dominio personal. Solamente se necesita un ligero cambio para transformar la relación que tenemos con las emociones negativas y así, vivir una vida más feliz y saludable.

Esto se puede lograr con tres sencillos pasos.