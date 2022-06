Ante el “congelamiento de inversiones”, diversas empresas como Tesla, Uber y Meta han optado por no contratar más personal, ocasionando que muchos profesionales no consigan un puesto laboral.

Sin embargo, en América Latina no afectaría dicha situación ante el incremento de startups en esta región. Por ello, Yahoo, en unión con Annelis Fuenmayor de Get on Board, nos brinda tres consejos para ser parte de una startup.