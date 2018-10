- / -

FOTO 10 | Atrápame si puedes (Catch Me If You Can, 2003). Basada en una historia real, Atrápame si puedes ejemplifica el viaje empresarial. El personaje principal, Frank Abagnale, es un estafador que ganó millones antes de cumplir 19 años y se hizo pasar por un piloto de avión, médico, abogado y profesor de historia. Si bien las tendencias de estafa de Abagnale no deberían ser replicadas, aquí hay algunas ideas maravillosas para el emprendedor aspirante. Abagnale supo crear nuevas oportunidades a partir de malas situaciones. Logró un éxito tremendo en entornos difíciles y bajo mucho estrés. La película también aborda temas empresariales como la resolución creativa de problemas, la perseverancia, las técnicas de ventas personales y la búsqueda de fuentes de financiamiento.