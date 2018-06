Trece consejos monetarios que no puedes ignorar

- / -

Pague primero las deudas con más alto interés: Sallie Krawcheck, una ex ejecutiva de Wall Street y fundadora y CEO de Ellevest, dice que pagar los pagos de interés más altos debe ser prioridad, incluso por encima de crear un fondo de emergencia. "Digamos que uno tiene una deuda de US$ 5,000 con un interés de 18%. Digamos que pasa con ese dinero. Si toma el consejo ahí, y divide el uso de ese dinero, todavía tiene la mitad de la deuda de la tarjeta de crédito en efectivo. La deuda de la mitad, o US$ 2,500, a una tasa de interés de 18%, cuesta US$ 450 al año. El fondo de emergencia no genera interés. Ahí ya te faltan US$ 450", señala.