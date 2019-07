"Toy Story 4" mantiene el liderazgo en la taquilla norteamericana

FOTOS | "Toy Story 4" se ubicó a la cabeza de la taquilla cinematográfica en América del Norte por segundo fin de semana consecutivo con una recaudación de US$ 57.9 millones, según cifras provisorias difundidas el domingo por la firma especializada Exhibitor Relations.

Woody, Buzz y sus amigos permitieron al filme de los estudios Pixar-Disney recaudar ingresos por US$ 236.9 millones desde su estreno hace diez días.

En esta nueva entrega, Woody, abandonado por su nueva pequeña dueña Bonnie, se embarca en un viaje con un nuevo personaje, el siempre agobiado Forky, una mezcla de cuchara y tenedor.Un juguete más terrorífico, la muñeca Annabelle, protagoniza la segunda película más taquillera de este fin de semana, "Annabelle 3: vuelve a casa", recaudando US$ 20.4 millones en su estreno.

En este thriller, la muñeca maléfica cruza el camino de una niña de 10 años -interpretada por Mckenna Grace- y sus amigos."Yesterday", una película que evoca a los Beatles, con Himesh Patel y el músico Ed Sheeran, se ubicó tercera, con US$ 17 millones.

"Aladdín", de Disney, con Will Smith en el rol del genio, recaudó US$ 9.3 millones y en sus seis semanas en sala alcanzó los US$ 305.9 millones. En quinto lugar, la película de animación "La vida secreta de tus mascotas 2" obtuvo US$ 7.1 millones este fin de semana, y US$ 131.2 millones desde su estreno hace cuatro semanas.

El fin de semana estuvo también marcado por el retorno a la pantalla grande de "Avengers: Endgame" en una versión recargada. Con US$ 5.5 millones, se colocó en séptima posición.Diez semanas después de su lanzamiento, el filme 22 del universo cinematográfico de Marvel sigue corriendo tras el récord de "Avatar", que con US$ 2,788 millones continúa siendo la película más taquillera de la historia.

"Avengers: Endgame" lleva recaudados US$ 2,761 millones en todo el mundo, y US$ 841 millones sólo en América del Norte.