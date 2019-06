"Toy Story 4" domina por lejos la taquilla en América del Norte

FOTOS | Con "Toy Story 4", Pixar ha conseguido otra vez el oro en la boletería, luego de que la película animada que revive la saga del sheriff Woody y el astronauta Buzz Lightyear terminara el fin de semana con una recaudación estimada en US$ 118 millones en Estados Unidos y Canadá, informó la empresa especialista en la industria cinematográfica Exhibitor Relations.

En realidad se esperaba un desempeño mejor para el estreno de esta película, en la que Woody y Buzz se embarcan en un viaje rutero con un nuevo personaje, el siempre agobiado Forky, una mezcla de cuchara y tenedor. La cinta ha recibido "críticas brillantes", y la publicación especializada Variety pronostica que se exhibirá "largamente" en salas durante el verano boreal. Este cuarto filme de la saga "Toy Story" presenta en su versión original hablada en inglés, una vez más, la inconfundible voz de Tom Hanks como Woody, un vaquero sin pistola y algo neurótico, y la de Tim Allen como el impulsivo astronauta Buzz, el que inmortalizó la frase "¡Al infinito, y más allá!".

Junto a Hanks y Allen aparecen también en los créditos nombres como el de Joan Cusack, que repite su papel de la vaquera Jessie, o Keanu Reeves como el nuevo personaje Duke Caboom. La música de la película estuvo a cargo de Randy Newman.A varios cuerpos de distancia, en un muy lejano segundo lugar, se colocó otro estreno, la película de terror "Child's Play", de United Artists, con una recaudación de US$ 14.1 millones.

Se trata de una 'remake' del clásico de 1988 del mismo nombre, conocida en algunos países de habla hispana como "Chucky, el muñeco diabólico". Esta versión cuenta con las actuaciones de Mark Hamill (Luke Skywalker en "Star Wars") como la voz del terrorífico muñeco, de la actriz y comediante Aubrey Plaza y el joven actor Gabriel Bateman.Su modesta recaudación se vio compensada por su igualmente bajo costo de producción, de US$ 10 millones.

El tercer lugar se lo quedó "Aladdin", de Disney, con US$ 12.2 millones. Esta versión con actores de carne y hueso aún mantiene una buena convocatoria, en su quinta semana en cartel. Está protagonizada por Will Smith, a quien acompañan Mena Massoud y Naomi Scott. "Men in Black: International", de Sony, se ubicó en cuarto lugar, con una recaudación de US$ 10.8 millones, 64% menos que el fin de semana pasado, cuando se estrenó.

Este spinoff de las tres primeras entregas de "Men in Black" tiene a Chris Hemsworth y Tessa Thompson como la trajeada dupla de agentes cazadores de extraterrestres, que en las películas originales interpretaban Will Smith y Tommy Lee Jones El quinto lugar lo ocupó el largometraje de animación de Universal "La vida secreta de tus mascotas 2" ("The Secret Life of Pets 2"), que recogió US$ 10.3 millones. Esta secuela cuenta con las voces de Kevin Hart, Tiffany Haddish y Patton Oswalt, en un nuevo relato sobre las travesuras a las que se dedican las mascotas cuando sus dueños las dejan solas en casa.